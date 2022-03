ASCENSIA DIABETES CARE LANSERER EVERSENSE NOW FØLGEFUNKSJON-APPEN FOR ANDROID-BRUKER I EUROPA

PARSIPPANY, N.J., 1. mars 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, et globalt diabetesselskap, kunngjør at det har lansert Eversense® NOW følgefunksjon App for Android-operativsystemet i Europa. Med denne lanseringen er følgefunksjon nå tilgjengelig for alle EversenseÒ og Eversense® XL Continuous Glucose Monitoring (CGM) brukere på Android- og iOS operativsystemer i henholdsvis USA og Europa.

Eversense er utviklet av Senseonics og tilbys til personer med diabetes av Ascensia, og er verdens første og eneste langtids-kontinuerlige glukoseovervåkingssystem. Eversense NOW følgefunksjonsapp lar sanntids glukosedata og varsler fra Eversense-brukere deles eksternt med venner og familie. Appen lar opptil fem personer eksternt motta oppdaterte avlesninger omtrent hvert femte minutt, med muligheten til enkelt å se nylige trender og varsler.

"Verdien av følgefunksjon i helsevesenet har aldri vært klarere enn de siste to årene, med verktøy som gir ekstra trygghet for brukere og deres støttesystem," sa Elaine Anderson, leder for Senseonics CGM forretningsområde ved Ascensia Diabetes Care. "Å håndtere diabetes krever kontinuerlig overvåking og beslutningstaking, og denne appen gjør det lettere for venner og familie å være en del av denne prosessen. Å ha et godt informert støttenettverk kan redusere belastningen på personer med diabetes, og vi er glade for å bringe dette nyttige verktøyet til alle Eversense-brukere i Europa.»

Eversense NOW Følgefunksjons-appen er å tilgjengelig for både Apple og Android enheter over hele Europa og kan lasted ned via Apple® App Store og Google Play™ Store.

