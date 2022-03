ASCENSIA DIABETES CARE LANSERAR EVERSENSE NOW -APP MED FÖLJARFUNKTION FÖR ANDROID-ANVÄNDARE I EUROPA

PARSIPPANY, N.J., 1 mars, 2022 /PRNewswire/ -- Diabetes Care, ett globalt diabetesföretag, meddelar att de har lanserat Eversense®NOW -app med följarfunktion för Android-operativsystem i Europa. Med denna lansering är följarfunktionen nu tillgänglig för alla användare av Eversense ® XL CGM - system (CGM står för kontinuerlig glukosövervakning) både på Android- och på iOS-operativsystem i Europa och USA.

Eversense är världens första och enda långtidsystem för kontinuerlig glukosövervakning för personer med diabetes. Systemet är utvecklat av Senseonics och marknadsförs av Ascensia. Med Eversense®NOW -appen kan glukosdata och varningar från Eversense-användarens CGM-system delas med användarens vänner och familj i realtid. Användaren kan dela sin data med upp till fem valfria personer som får avläsningar på distans ungefär var femte minut. På så sätt kan följarna enkelt följa användarens senaste trender och varningar.

"Värdet av följarfunktion inom vården har aldrig varit tydligare än under de senaste två åren. Följarfunktion är ett verktyg som ger extra sinnesro för användare och deras familjer", säger Elaine Anderson, chef för Senseonics CGM Business Unit på Ascensia Diabetes Care. "Att hantera sin diabetes kräver kontinuerlig övervakning och beslutsfattande, och den här appen gör det lättare för vänner och familj att vara en del av den processen. Att ha ett välinformerat supportnätverk kan minska stressen som personer med diabetes kan ha, och vi är glada över att kunna erbjuda detta användbara verktyg till alla Eversense-användare i Europa. "

Eversense®NOW – app är nu tillgänglig för både Apple- och Android-enheter över hela Europa och kan laddas ner via Apple® App Store and Google Play™ Store.

