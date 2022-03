L'application de contrôle du diabète Eversense® NOW d'Ascensia Diabetes Care est désormais disponible en Europe pour les utilisateurs d'Android

BÂLE, Suisse, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, l'un des principaux fournisseurs de solutions pour les soins du diabète, met l'application Eversense® NOW pour la surveillance continue du glucose (Continuous Glucose Monitoring, CGM) à la disposition des utilisateurs d'Android à partir du 1er mars 2022. Avec ce lancement, les utilisateurs d'Eversense profitent de leur vie en toute autonomie en sachant que leurs amis et leur famille ne sont jamais loin grâce à l'application Eversense® NOW.

Partager les données glycémiques et les alertes en temps réel avec les amis et la famille

Avec Eversense, Ascensia est la première entreprise à distribuer en Suisse l'unique système au monde de surveillance continue du glucose à long terme, développé par l'entreprise de technologie médicale Senseonics. L'application Eversense NOW permet aux utilisateurs d'Eversense de partager à distance leurs données glycémiques en temps réel avec leur famille et leurs amis: jusqu'à cinq personnes peuvent recevoir les données actualisées toutes les cinq minutes environ et consulter les tendances actuelles ou les messages d'alerte.

Partager son taux de glucose avec sa famille et ses amis est de plus en plus répandu

« Partager ses mesures glycémiques avec sa famille et ses amis n'a jamais été aussi répandu que ces deux dernières années, car ces outils apportent une sécurité supplémentaire aux utilisateurs et à leur entourage », explique René Buisman, directeur général d'Ascensia Diabetes Care Suisse & Autriche.

« La gestion du diabète nécessite une surveillance continue des taux de glucose et une prise de décision qui s'appuie sur cette surveillance. Grâce à l'application Eversense NOW, il est plus facile pour les amis et la famille de participer à ce processus. Un entourage bien informé permet d'alléger la charge pesant sur les personnes atteintes de diabète et nous sommes heureux de répondre à ce besoin en mettant cette application à la disposition de tous les utilisateurs d'Eversense sur Android », poursuit-il.

L'application Eversense NOW est désormais disponible sur les appareils Apple comme sur les appareils Android et peut être téléchargée depuis l'Apple® App Store et le Google Play™ Store.

Pour plus d'informations sur le système Eversense® XL, consultez notre site Internet: www.ascensia-diabetes.ch ou contactez le service clientèle d'Ascensia Diabetes Care par e-mail à l'adresse: [email protected] ou par téléphone au 061 544 79 90.

