ASCENSIA DIABETES CARE LANSERER NESTE GENERASJON LANGTIDS CGM-SYSTEM I NORGE - EVERSENSE E3.

LYSAKER, Norge, 3. oktober 2022 /PRNewswire/ -- AscensiaDiabetesCare er et globalt selskap fullstendig dedikert til å forbedre helsen og livene til personer med diabetes, produsent av CONTOUR®- blodsukkermålesystemer og den eksklusive distributøren av Eversense® ContinuousGlucoseMonitoring (CGM) system.

Selskapet kunngjør at det har lansert neste generasjons Eversense® E3 CGM system i Norge. Med denne lanseringen kan personer med diabetes i Norge oppleve de unike fordelene med Eversense E3, som er utviklet av Senseonics Holdings, Inc. og fikk godkjent CE-merke i juni 2022 (NYSE American: SENS).

Eversense E3 er et fullt implanterbart, langtids CGM-system, som bygger videre på de unike fordelene som europeiske brukere har opplevd med det tidligere tilgjengelige Eversense® XL systemet. I likhet med Eversense XL tilbyr dette neste generasjons systemet eksepsjonell nøyaktighet og en langvarig sensorbruk i opptil 6 måneder. Eversense E3 har dessuten viktige forbedringer, som færre kalibreringer og forbedret sensoroverlevelse og det er nå mulig å ta behandlingsbeslutninger uten å stikke seg i fingeren. Personer med diabetes og helsepersonell som er interessert i dette nye systemet kan besøke diabetes.ascensia.no eller ringe kundeservice på tlf. 67122800.

Torstein Myhre, leder for region EU ved Ascensia Diabetes Care, sier: "Vi er veldig glade over å tilby Eversense E3 til personer med diabetes i Norge. Som et langtids CGM-system er Eversense E3 virkelig annerledes og gir personer med diabetes frihet fra de byrdene som er forbundet med andre tilgjengelige CGM-systemer. Dette neste generasjonssystemet er et skritt fremover for personer med diabetes, med sine unike funksjoner som tilbyr eksepsjonell nøyaktighet, enkelhet i bruk og fleksibilitet."

Maria Schybergson, leder for Ascensia Diabetes Care Norway AS kommenterer: «Fra og med

1. oktober er Eversense E3 også akseptert av Sykehusinnkjøp som det eneste langtids CGM systemet på det norske markedet. Dette betyr at helseforetakene over hele landet vil kunne tilby pasientene sine den aller nyeste teknologien».

Eversense E3 CGM-systemet er tilgjengelig i Norge nå, og tilbyr personer med diabetes:

Et langtids CGM-alternativ, med 6 måneders sensorvarighet og to prosedyrer for innsetting og fjerning av sensorer per år

Eksepsjonell nøyaktighet, med en gjennomsnittlig absolutt relativ forskjell (MARD) på 8,5 % som demonstrert i PROMISE-studien for hele tidsperioden for sensoren

Evne til å ta behandlingsbeslutninger inkludert insulindosering uten fingerstikktesting

Færre kalibreringer, med primært én kalibrering nødvendig per dag etter 21 dagers bruk

En fullt implanterbar fluorescensbasert sensor, med en avtakbar smartsender* som gir diskrete vibrasjonsvarsler på kroppen og overfører data til en mobilapp

En innovativ designmodifikasjon for å forbedre sensoroverlevelsen for 6 måneder

For å lære mer om Eversense E3 CGM-systemet, besøk www.diabetes.ascensia.no/eversense-3

* Det genereres ingen glukosedata når senderen fjernes.

1 Garg S. et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182

