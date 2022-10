ASCENSIA DIABETES CARE LANZA EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA EVERSENSE E3 DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN ESPAÑA

BARCELONA, España, 3 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, empresa líder en el cuidado de la diabetes a nivel mundial, anuncia el lanzamiento del sistema de Monitorización continua de glucosa en tiempo real (MCGrt) Eversense® E3 de última generación en España. Gracias a este lanzamiento, las personas con diabetes que viven en España pueden beneficiarse de las ventajas exclusivas del sistema Eversense E3, desarrollado por Senseonics Holdings, Inc. y que ha recibido la aprobación del marcado CE en junio de 2022.

Eversense E3 es un sistema de MCGrt implantable de larga duración que se ha diseñado para aprovechar las ventajas exclusivas que han disfrutado los usuarios del sistema de MCGrt Eversense® XL que está disponible actualmente. Al igual que Eversense XL, este sistema de última generación ofrece una exactitud excepcional y el uso del sensor de larga duración durante un máximo de 6 meses. También ofrece mejoras clave, como una menor frecuencia de calibración, mayor supervivencia del sensor y uso no complementario, lo que permite que los pacientes tomen decisiones sobre el tratamiento con insulina sin confirmar los niveles de glucosa mediante una glucemia capilar. Las personas con diabetes y los profesionales de la salud que estén interesados en este nuevo sistema pueden visitar www.diabetes.ascensia.es o llamar al 900 100 117.

Torstein Myhre, director regional europeo en Ascensia Diabetes Care, dijo: "Estamos encantados de ofrecer Eversense E3 a las personas con diabetes que viven en España. Como sistema de MCGrt de larga duración, Eversense E3 se diferencia claramente y permite a las personas con diabetes librarse de las cargas asociadas a otros sistemas de MCG disponibles. Este sistema de última generación es un avance para los pacientes que viven con diabetes, gracias a sus exclusivas características que ofrecen exactitud y flexibilidad excepcionales."

El sistema de MCGrt Eversense E3, que ahora está disponible en España, ofrece a las personas con diabetes:

Una opción de MCGrt de larga duración, con uso del sensor de hasta 6 meses de duración y, fundamentalmente, dos procedimientos de inserción y extracción del sensor por año

Exactitud excepcional, con una diferencia relativa absoluta media ( MARD) del 8,5%, según las conclusiones del ensayo clínico PROMISE[1] durante el período de uso del sensor

Menos calibraciones con principalmente una calibración necesaria por día después del día 21 de uso

Un sensor basado en fluorescencia completamente implantable, con un transmisor inteligente extraíble que ofrece discretas alertas vibratorias en el cuerpo y transmite datos a una aplicación móvil

Una innovadora modificación del diseño para mejorar la supervivencia del sensor de 6 meses

Para obtener más información sobre el sistema de MCGrt Eversense E3, visite www.ascensia.com/eversense o llame al teléfono gratuito 900 100 117.

*No se generan datos de glucosa al extraer el transmisor.

