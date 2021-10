Ascensia Diabetes Care startet den „This is Diabetes"-Wettbewerb, um anlässlich des Weltdiabetestages der IDF auf die Notwendigkeit des Zugangs zur Diabetesversorgung hinzuweisen

Ascensia sucht für seinen weltweiten Wettbewerb nach Original-Fotografien oder Kunstwerken, die zeigen, was der Zugang zu Diabetesversorgung wirklich bedeutet. Der Wettbewerb ist bis zum 31. Oktober 2021 geöffnet und die Beiträge können unter www.thisisdiabetes.com eingereicht werden. Der Gewinner kann eine Diabetes-Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl nominieren, die 5.000 € erhält, und es gibt drei Preise für die Nächstplatzierten in Höhe von 1.000 €. Die Gewinner werden am Weltdiabetestag, dem 14. November 2021, bekannt gegeben.