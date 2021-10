Ascensia Diabetes Care lance le concours « This is Diabetes » pour souligner la nécessité de l'accès aux soins pour les diabétiques en soutien à la Journée mondiale du diabète de la FID

Le concours mondial d'Ascensia recherche des photographies ou des œuvres d'art originales qui illustrent ce que signifie réellement l'accès aux soins du diabète. Le concours est ouvert aux candidatures jusqu'au 31 octobre 2021 et les candidatures peuvent être soumises à l'adresse www.thisisdiabetes.com . Le gagnant pourra désigner l'association de lutte contre le diabète de son choix, qui recevra 5 000 euros, et trois autres prix de 1 000 euros seront attribués aux finalistes. Les gagnants seront annoncés lors de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2021.

Rob Schumm, président d'Ascensia Diabetes Care, a expliqué : « Nous sommes fiers de soutenir la Journée mondiale du diabète pour la sixième année consécutive. Selon la FID, des millions de personnes vivant avec le diabète (PVD) dans le monde n'ont pas accès aux fondamentaux des soins du diabète nécessaires pour gérer de manière optimale leur état et éviter les complications graves. Le thème de cette année est donc très pertinent, puisqu'il coïncide avec le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, un médicament qui sauve la vie des personnes atteintes de diabète de type 1 et de celles qui vivent avec le diabète de type 2. »

« Par le biais de ce concours, nous voulons utiliser l'art et la photographie pour souligner comment l'accès aux médicaments, à la technologie, à une alimentation saine et aux professionnels de la santé peut permettre aux personnes handicapées de simplifier et d'améliorer leur vie, et comment le manque d'accès peut rendre leur vie plus difficile », a poursuivi Mme Schumm.

Des membres de la communauté virtuelle des diabétiques, des artistes et des photographes professionnels, ainsi qu'un représentant du groupe Diabetes Insider d'Ascensia, composé de plusieurs employés vivant avec le diabète, ont été sélectionnés pour faire partie du jury. Ensemble, ces juges choisiront une candidature gagnante et trois finalistes en fonction de trois critères : la créativité, la narration et le lien avec le thème de la Journée mondiale du diabète de cette année.

Pei Yan Heng, photographe vivant avec un diabète de type 2 et juge du concours « This is Diabetes », basé à Singapour, a commenté l'événement : « Étant donné que je suis diabétique, je comprends parfaitement comment l'accès aux bons médicaments, aux technologies de surveillance et au soutien des professionnels de la santé m'aide à gérer efficacement ma glycémie. Je suis donc ravi de participer au concours d'Ascensia, qui est un excellent moyen pour les gens de mettre en lumière et de partager de manière créative leurs histoires et leurs réflexions sur la façon dont ces ressources et ce soutien bénéficient aux personnes handicapées dans le monde entier. »

©2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Contour sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654607/WDD21_Hero_Image.jpg



Video - https://mma.prnewswire.com/media/1654606/Ascensia_This_is_Diabetes_WDD_2021.mp4



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care