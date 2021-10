- Ascensia Diabetes Care lanza el concurso "This is Diabetes" para destacar la necesidad de acceso a la atención diabética en apoyo del Día Mundial de la Diabetes de la FID

BASILEAE, Suiza, 7 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy Ascensia Diabetes Care, creadores del portfolio del sistema de control de la glucosa en sangre CONTOUR® y distribuidores del sistema de control continuo de la glucosa Eversense®, ha lanzado su concurso de arte y fotografía "This is Diabetes" como iniciativa de la compañía para apoyar el Día Mundial de la Diabetes. El concurso está diseñado para utilizar el arte y la fotografía para resaltar la importancia del acceso a la atención de la diabetes, en particular la medicación, la tecnología, la atención, el apoyo, la nutrición y el ejercicio, que es el tema oficial elegido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) para 2021.