Asia Alternatives annonce des clôtures de fonds de 2 milliards de dollars américains

BEIJING et HONG KONG et TOKYO et SAN FRANCISCO, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Asia Alternatives, l'un des plus importants fonds de capital-investissement asiatiques indépendants, a annoncé aujourd'hui la clôture définitive de 2 milliards de dollars américains de nouveaux engagements auprès d'Asia Alternatives Capital Partners VI, LP et plusieurs fonds dédiés (les « Fonds »). Les fonds ont pour objectif de créer un portefeuille diversifié de capital-investissement en Asie, en privilégiant les gestionnaires de fonds asiatiques locaux les plus performants. Plus de 85 % des capitaux engagés proviennent de relations préexistantes.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien continu de nos partenaires limités, et heureux de réaliser la plus grande levée de fonds de notre histoire de plus de quinze ans », a déclaré Melissa Ma, cofondatrice et associée directrice d'Asia Alternatives. « Notre vaste expérience en matière d'investissement à travers les cycles de marché et les relations durables que nous avons nouées avec les principaux gestionnaires de fonds à travers l'Asie offrent une perspective unique et la capacité de tirer parti des opportunités créées par la volatilité du marché. Ces relations, ainsi que notre palmarès, ont positionné Asia Alternatives comme l'un des principaux investisseurs privés en Asie. »

Le plus important de ces fonds est Asia Alternatives Capital Partners VI, LP qui, avec ses fonds parallèles (ensemble « AACP VI »), a clôturé avec 1,1 milliard de dollars américains de capitaux engagés, dépassant leur objectif combiné de 1 milliard de dollars américains. AACP VI est le fonds successeur d'Asia Alternatives Capital Partners V, LP (« AACP V »), qui a fermé en septembre 2017. Les fonds précédents comprennent Asia Alternatives Capital Partners IV, LP (« AACP IV »), qui a fermé en avril 2015, Asia Alternatives Capital Partners III, LP (« AACP III »), qui a fermé en juillet 2012, Asia Alternatives Capital Partners II, LP (« AACP II »), qui a fermé en septembre 2008, et Asia Alternatives Capital Partners, LP (« AACP I »), qui a fermé en mai 2007.

« Nos relations avec les principaux gestionnaires de capital-investissement et de capital-risque à travers l'Asie nous permettent d'être exceptionnellement sélectifs dans le déploiement de capitaux et d'accorder à nos sociétés en commandite l'accès aux opportunités intéressantes de chaque région », a déclaré Rebecca Xu, cofondatrice et directrice générale d'Asia Alternatives. « Nous sommes ravis de pouvoir investir dans ce fonds et de maintenir un engagement ferme envers la Chine, où nous continuons de voir des possibilités à court et à long terme soutenues par une demande des consommateurs en évolution rapide et en croissance, ainsi qu'un développement impressionnant de l'innovation technologique. »

« Nous sommes restés concentrés sur l'expansion de nos relations et de notre expertise à travers l'Asie, en utilisant notre présence locale pour accéder à des opportunités au sein de différents marchés et stratégies. Si la Chine reste notre plus grande exposition à un seul pays, nos partenariats avec des sociétés de rachat au Japon sont également devenus des sources importantes de performance au cours des dernières années », a déclaré Akihiko Yasuda, directeur général d'Asia Alternatives.

Les investisseurs des fonds représentent un pool mondial de sources de capitaux privés, tels que des fonds de pension d'État et d'entreprise, des fondations, des fonds de dotation universitaires, des compagnies d'assurance et des family offices aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Asie. Parmi les investisseurs institutionnels des fonds figurent The Boeing Company, Cathay Life Insurance Co, Comprehensive Financial Management, The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited, Florida State Board of Administration, Intermountain Healthcare, Jasper Ridge Partners, Maryland State Retirement and Pension System, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, McKnight Foundation, Minnesota State Board of Investment, New York State Common Retirement Fund, Public Schools Retirement System of St. Louis, San Francisco City and County Employees' Retirement System et Virginia Retirement System.

Stacy Jennings, vice-présidente et directrice des investissements d'Intermountain Healthcare, et associée en commandite de retour, a déclaré : « Les deux dernières années ont renforcé la raison pour laquelle rien ne remplace une présence locale et pourquoi nous avons investi avec Asia Alternatives. D'après notre expérience, Asia Alternatives dispose d'un talent exceptionnel en matière d'investissement, d'un engagement solide envers la région et d'une approche différenciée qui ont donné des résultats d'investissement positifs pour Intermountain. »

Asia Alternatives est l'un des premiers fonds de capital-investissement asiatiques indépendants. La société a également reçu la première licence QFLP (Qualified Foreign Limited Partner) d'associé commanditaire en Chine, ce qui a permis à Asia Alternatives d'investir dans des placements privés sélectionnés et qualifiés libellés en RMB.

Eaton Partners, LLC et Diamond Dragon Advisors Limited ont agi à titre d'agents de placement pour Asia Alternatives et Ropes & Gray LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos d'Asia Alternatives Management LLC

Asia Alternatives est une plateforme de solutions qui existe depuis 16 ans et qui a pour vocation d'aider les investisseurs institutionnels à réaliser des investissements en capital-investissement dans toute l'Asie. La société gère actuellement environ 16,5 milliards de dollars d'actifs réglementaires sous gestion.

Asia Alternatives investit auprès de gestionnaires de fonds de capital-investissement les plus performants en Asie, principalement en Grande Chine (Chine continentale, Taïwan et Hong Kong), au Japon, en Corée, en Asie du Sud-Est, en Inde et en Australie. La société construit des portefeuilles diversifiés à travers des fonds de rachat, de croissance et d'expansion, de capital-risque et de situations spéciales, ainsi que des co-investissements directs et secondaires. Asia Alternatives compte actuellement plus de 50 professionnels répartis dans ses bureaux de Hong Kong, Beijing, Shanghai et San Francisco. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.asiaalternatives.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de services de conseil, une offre de titres ou la sollicitation d'un investissement.

Pour plus d'informations :

Contact pour les investisseurs :

Melissa Ma

Asia Alternatives Management LLC

[email protected]

Contact pour les médias :

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors LLC

Tél. : (203) 992-1230

[email protected] ; [email protected]

Contact pour les médias en Asie, sauf le Japon :

Richard Barton

Finsbury Glover Hering

Tél. : +852 9301 2056

[email protected]

Contact pour les médias au Japon :

Minako Hattori

Finsbury Japan

Tél. : 070-7484-7703

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1733740/Asia_Alternatives_Logo.jpg

SOURCE Asia Alternatives Management LLC