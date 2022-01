Asia Alternatives kondigt afsluiten van fonds van 2 miljard dollar aan

BEIJING en HONG KONG en TOKIO EN SAN FRANCISCO, 26 januari 2022 /PRNewswire/ -- Asia Alternatives, een van de grootste onafhankelijke Aziatische private equity fund-of-funds, heeft vandaag de definitieve afsluiting aangekondigd van 2 miljard dollar aan nieuwe toezeggingen voor Asia Alternatives Capital Partners VI, LP en verschillende fondsvehikels (de "Fondsen"). De Fondsen zijn gericht op het opbouwen van een gediversifieerde Aziatische private equity-portefeuille met de nadruk op goed presterende lokale Aziatische fondsbeheerders. Meer dan 85% van het toegezegde kapitaal was afkomstig van bestaande relaties.

"We zijn vooral dankbaar voor de voortdurende steun van onze commanditaire vennoten en zijn verheugd de grootste inzameling in onze meer dan vijftienjarige geschiedenis te kunnen afronden", aldus Melissa Ma, medeoprichter en Managing Partner van Asia Alternatives. "Onze uitgebreide ervaring met beleggen via marktcycli en de duurzame relaties die we hebben gesmeed met toonaangevende fondsbeheerders in heel Azië, bieden een uniek perspectief en het vermogen om te profiteren van de kansen die marktvolatiliteit heeft gecreëerd. Die relaties, samen met ons trackrecord, hebben Asia Alternatives gepositioneerd als een van de toonaangevende private equity-investeerders in Azië."

De grootste van de fondsen is Asia Alternatives Capital Partners VI, LP, die, samen met zijn parallelle fondsen (samen "AACP VI"), een bedrag van 1,1 miljard dollar aan toegezegd kapitaal hebben bereikt, waarmee ze hun gecombineerde doel van 1 miljard dollar hebben overschreden. AACP VI is het opvolgerfonds van Asia Alternatives Capital Partners V, LP ("AACP V"), dat in september 2017 werd gesloten. Eerdere fondsen omvatten Asia Alternatives Capital Partners IV, LP ("AACP IV"), dat in april 2015 werd gesloten, Asia Alternatives Capital Partners III, LP ("AACP III"), dat in juli 2012 werd gesloten, Asia Alternatives Capital Partners II, LP ("AACP II"), dat in september 2008 werd gesloten, en Asia Alternatives Capital Partners, LP ("AACP I"), dat in mei 2007 werd gesloten.

"Onze relaties met toonaangevende private equity- en VC-managers in heel Azië stellen ons in staat uitzonderlijk selectief te zijn bij het inzetten van kapitaal en geven onze LP's toegang tot de aantrekkelijke kansen in elke regio", aldus Rebecca Xu, medeoprichter en algemeen directeur van Asia Alternatives. "We zijn enthousiast om aan de slag te gaan met het investeren in dit fonds en ons sterk te blijven inzetten voor China, waar we zowel op korte als op lange termijn kansen blijven zien, ondersteund door een snel evoluerende en groeiende vraag van de consument, samen met een indrukwekkende ontwikkeling in technologische innovatie."

"We zijn ons blijven concentreren op het uitbreiden van onze relaties en expertise in Azië, waarbij we onze lokale aanwezigheid gebruiken om toegang te krijgen tot kansen binnen verschillende markten en strategieën. Hoewel China nog steeds onze grootste positie in één land is, zijn onze partnerschappen met buy-outbedrijven in Japan de afgelopen jaren ook belangrijke bronnen van prestaties geworden", zegt Akihiko Yasuda, algemeen directeur van Asia Alternatives.

Beleggers in de Fondsen vertegenwoordigen een wereldwijde pool van particuliere kapitaalbronnen, zoals staats- en bedrijfspensioenfondsen, stichtingen, universiteitsfondsen, verzekeringsmaatschappijen en familiebedrijven in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Japan en Azië. Institutionele beleggers in de fondsen zijn onder meer The Boeing Company, Cathay Life Insurance Co., Comprehensive Financial Management, The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited, Florida State Board of Administration, Intermountain Healthcare, Jasper Ridge Partners, Maryland State Retirement and Pension System, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, McKnight Foundation, Minnesota State Board of Investment, New York State Common Retirement Fund, Public Schools Retirement System of St. Louis, San Francisco City and County Employees' Retirement System, en Virginia Retirement System.

Stacy Jennings, Vice President en Chief Investment Officer van Intermountain Healthcare, en een terugkerende Limited Partner, zegt: "De afgelopen twee jaar hebben bekrachtigd waarom er geen vervanging is voor een lokale aanwezigheid en waarom we hebben geïnvesteerd met Asia Alternatives. In onze ervaring heeft Asia Alternatives uitzonderlijk investeringstalent, een sterke betrokkenheid bij de regio en een gedifferentieerde aanpak die voor Intermountain positieve investeringsresultaten hebben opgeleverd."

Asia Alternatives is een van de eerste onafhankelijk opgerichte Aziatische private equity fund-of-funds. Het bedrijf ontving ook de eerste Limited Partner QFLP-licentie (Qualified Foreign Limited Partner) in China, waardoor Asia Alternatives kon investeren in geselecteerde, gekwalificeerde, in RMB luidende private equity-investeringen.

Eaton Partners, LLC en Diamond Dragon Advisors Limited traden op als plaatsingsagenten voor Asia Alternatives en Ropes & Gray LLP trad op als juridisch adviseur.

Over Asia Alternatives Management LLC

Asia Alternatives is een 16 jaar oud oplossingsplatform dat is bedoeld om institutionele beleggers te helpen investeringen te doen in private equity in heel Azië. Het bedrijf beheert momenteel ongeveer 16,5 miljard dollar aan regelgevende activa onder beheer.

Asia Alternatives belegt met best presterende private-equityfondsbeheerders in Azië, voornamelijk in Groot-China (vasteland China, Taiwan en Hong Kong), Japan, Korea, Zuidoost-Azië, India en Australië. Het bedrijf bouwt portefeuilles op die gediversifieerd zijn over buy-out, groei en expansie, durfkapitaal en fondsen voor speciale situaties, evenals directe co-investeringen en secundaire investeringen. Asia Alternatives heeft momenteel meer dan 50 professionals in kantoren in Hong Kong, Beijing, Shanghai en San Francisco. Kijk voor meer informatie op www.asiaalternatives.com.

Dit persbericht vormt geen aanbieding van adviesdiensten of een aanbieding van een effect of een uitnodiging tot een investering.

