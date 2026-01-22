Asian Hall of Fame举办Destination Hawai'i

檀香山拓展启动活动助力性贩卖救援计划

洛杉矶和檀香山2026年1月22日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame （AHOF）为纪念美国建国250周年，于2026年2月12日在 Ben Bridge Timeworks举办檀香山启动媒体活动Destination Hawai'i，活动收益将用于支持 珍珠港国家纪念馆 及AHOF性贩卖救援计划。 私人购物时段自下午6:00开始，活动流程为晚上7:00至8:00。 着装要求为夏威夷商务休闲风，登记时需出示身份证明。 现场提供鸡尾酒式站立接待，餐饮由 Panya Bistro & Bakery 供应。

Hawai'i News Now 主播Annalisa Burgos将担任主持。 众议员Jeanné Kapela 将获颁“美国250周年奖”（America 250 Award），该奖项旨在表彰在公民服务、模范品格及定义美国精神之创新愿景方面表现卓越的杰出美国人。

AHOF理事会 主席Melinda Rogers将发表特别致辞，理事Keith Hamasaki、John Nicholas、Patty Soldo、Yi Zhang、Kimberly Vodang及Jay Kim一同出席。 格莱美奖投票成员 Maki Mae 将与 Camilla Shae 合作演出其即将发行的专辑曲目。

连续五年进行年度捐赠的赞助人将在本活动季获颁“蓝宝石周年奖”（Sapphire Anniversary Award）以表彰其贡献。 檀香山活动的受表彰者包括：Ada Chan Wong、Jeff Long与Leah Long、Mary Knell、Noble Mario Taylor与Sue Ying Taylor，以及Patty Soldo。 Jennifer Camota Luebke博士与Merryl Hamasaki将作为新当选的全球理事会成员出席本次活动。

总裁兼首席执行官Maki Hsieh表示：“檀香山成为Asian Hall of Fame全新目的地，灵感源于来自加利福尼亚、华盛顿、纽约与夏威夷的领袖们。 我们同时坚信，性贩卖救援计划能够在夏威夷产生深远影响，因为这里是太平洋性贸易的重要源头、目的地和中转站。”

AHOF是“美国梦”典范的全球推广者，其 知名入选者 包括Connie Chung、Kristi Yamaguchi、Margaret Cho、姚明、李小龙等。 去年，它在全国范围内投入了120万美元用于社区影响和人才培养，涉及177名研究员、学者和资助伙伴。

请在2月6日前申请媒体凭证： https://www.asianhalloffame.org/credentials

关于ASIAN HALL OF FAME

AHOF成立于2004年，通过提升公众对亚裔和原住民遗产的认知，并推动成功路径的普惠化发展，来增强种族间的协同效应。 联系方式：[email protected]，(626) 600-9418。 www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame