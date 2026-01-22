Asian Hall of Fame舉辦「目的地夏威夷」活動

News provided by

Asian Hall of Fame

Jan 22, 2026, 02:09 ET

檀香山拓展啟動活動以支持打擊性販運救援計劃

洛杉磯及檀香山2026年1月22日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame (AHOF) 為紀念美國建國 250 週年 (America 250)，於檀香山舉行啟動媒體活動「目的地夏威夷 (Destination Hawai'i)」。活動將於2026  2  12 Ben Bridge Timeworks 舉行，收益將惠及珍珠港國家紀念館 (Pearl Harbor National Memorial) 及AHOF打擊性販運救援計劃 (AHOF Sex Trafficking Rescue Program)。 私人購物將於下午 6:00 開始，節目時間為晚上 7:00 至 8:00。 服裝要求為 Aloha 商務服飾，須於登記時出示身分證明。 不設座位的雞尾酒會由 Panya Bistro & Bakery 負責餐飲安排。

Hawai'i News Now 新聞主播 Annalisa Burgos 將擔任活動司儀。 眾議員Jeanné Kapela 將獲頒 America 250 Award（美國建國 250 週年獎），以表揚其在卓越公民服務、崇高品格及具前瞻性的創新視野方面的傑出表現，體現美國精神。

AHOF 理事會 主席 Melinda Rogers 將發表特別致辭，而理事 Keith Hamasaki、John Nicholas、Patty Soldo、Yi Zhang、Kimberly Vodang 及 Jay Kim 也一同出席。 格林美獎投票成員 (Grammy Voting Member) Maki Mae 將與 Camilla Shae 攜手演出其即將推出的新專輯作品。

凡連續五年作出年度捐助的支持者，將於整個活動季內獲頒藍寶石週年獎 (Sapphire Anniversary Award) 以作表彰。 於檀香山活動中獲表揚的嘉賓包括 Ada Chan Wong、Jeff 及 Leah Long、Mary Knell、Noble Mario Taylor 及 Sue Ying Taylor，以及 Patty Soldo。 出席活動的新任全球理事會受託人包括 Jennifer Camota Luebke 博士及 Merryl Hamasaki。

Asian Hall of Fame總裁兼行政總裁 Maki Hsieh 表示：「將檀香山打造為新的AHOF目的地，靈感來自我們的加州、華盛頓州、紐約及夏威夷領導團隊。 夏威夷是太平洋性交易的主要來源地、目的地及中轉樞紐。我們亦相信，打擊性販運救援計劃能為夏威夷帶來實質影響。」

AHOF 是美國夢 (American Dream) 典範的全球大使，著名入選人物包括鍾佩玲 (Connie Chung)、關穎珊 (Kristi Yamaguchi)、趙牡丹 (Margaret Cho)、姚明 (Yao Ming) 及李小龍 (Bruce Lee) 等。 去年，AHOF 在全國透過 177 名研究員、獎學金得主及撥款夥伴，推動社區影響力及人才發展，投入資金達 120 萬美元。

請於 2 月 6 日 前申請媒體採訪證件： https://www.asianhalloffame.org/credentials

關於ASIAN HALL OF FAME 
AHOF成立於 2004 年，致力透過提升公眾對亞裔及原住民傳承的認知，促進跨族群協同發展，並拓展更具包容性的成功途徑。 聯絡方式：[email protected], (626) 600-9418。 www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Asian Hall of Fame举办Destination Hawai'i

Asian Hall of Fame举办Destination Hawai'i

Asian Hall of Fame（AHOF）为纪念美国建国250周年，于2026年2月12日在Ben Bridge Timeworks举办檀香山启动媒体活动Destination Hawai'i，活动收益将用于支持珍珠港国家纪念馆及AHOF性贩卖救援计划。...
Asian Hall of Fame Hosts Destination Hawai'i

Asian Hall of Fame Hosts Destination Hawai'i

Asian Hall of Fame (AHOF) commemorates America 250 with a Honolulu launch media event, Destination Hawai'i at Ben Bridge Timeworks on February 12,...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Entertainment

Entertainment

Asian American

Asian American

Diversity, Equity & Inclusion

Diversity, Equity & Inclusion

News Releases in Similar Topics