Asian Hall of Fame舉辦「目的地夏威夷」活動

檀香山拓展啟動活動以支持打擊性販運救援計劃

洛杉磯及檀香山2026年1月22日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame (AHOF) 為紀念美國建國 250 週年 (America 250)，於檀香山舉行啟動媒體活動「目的地夏威夷 (Destination Hawai'i)」。活動將於2026 年 2 月 12 日在Ben Bridge Timeworks 舉行，收益將惠及珍珠港國家紀念館 (Pearl Harbor National Memorial) 及AHOF打擊性販運救援計劃 (AHOF Sex Trafficking Rescue Program)。 私人購物將於下午 6:00 開始，節目時間為晚上 7:00 至 8:00。 服裝要求為 Aloha 商務服飾，須於登記時出示身分證明。 不設座位的雞尾酒會由 Panya Bistro & Bakery 負責餐飲安排。

Hawai'i News Now 新聞主播 Annalisa Burgos 將擔任活動司儀。 眾議員Jeanné Kapela 將獲頒 America 250 Award（美國建國 250 週年獎），以表揚其在卓越公民服務、崇高品格及具前瞻性的創新視野方面的傑出表現，體現美國精神。

AHOF 理事會 主席 Melinda Rogers 將發表特別致辭，而理事 Keith Hamasaki、John Nicholas、Patty Soldo、Yi Zhang、Kimberly Vodang 及 Jay Kim 也一同出席。 格林美獎投票成員 (Grammy Voting Member) Maki Mae 將與 Camilla Shae 攜手演出其即將推出的新專輯作品。

凡連續五年作出年度捐助的支持者，將於整個活動季內獲頒藍寶石週年獎 (Sapphire Anniversary Award) 以作表彰。 於檀香山活動中獲表揚的嘉賓包括 Ada Chan Wong、Jeff 及 Leah Long、Mary Knell、Noble Mario Taylor 及 Sue Ying Taylor，以及 Patty Soldo。 出席活動的新任全球理事會受託人包括 Jennifer Camota Luebke 博士及 Merryl Hamasaki。

Asian Hall of Fame總裁兼行政總裁 Maki Hsieh 表示：「將檀香山打造為新的AHOF目的地，靈感來自我們的加州、華盛頓州、紐約及夏威夷領導團隊。 夏威夷是太平洋性交易的主要來源地、目的地及中轉樞紐。我們亦相信，打擊性販運救援計劃能為夏威夷帶來實質影響。」

AHOF 是美國夢 (American Dream) 典範的全球大使， 著名入選人物 包括鍾佩玲 (Connie Chung)、關穎珊 (Kristi Yamaguchi)、趙牡丹 (Margaret Cho)、姚明 (Yao Ming) 及李小龍 (Bruce Lee) 等。 去年，AHOF 在全國透過 177 名研究員、獎學金得主及撥款夥伴，推動社區影響力及人才發展，投入資金達 120 萬美元。

請於 2 月 6 日 前申請媒體採訪證件： https://www.asianhalloffame.org/credentials

關於ASIAN HALL OF FAME

AHOF成立於 2004 年，致力透過提升公眾對亞裔及原住民傳承的認知，促進跨族群協同發展，並拓展更具包容性的成功途徑。 聯絡方式：[email protected], (626) 600-9418。 www.asianhalloffame.org。

Asian Hall of Fame