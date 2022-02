Assan Alüminyum obtient la certification de l'ASI en matière de normes de performance de durabilité globale

Assan Alüminyum, l'un des deux plus grands fabricants de feuilles d'aluminium en Europe, vise à être plus durable, sur la base de son engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance mondiaux.

L'ASI définit la référence mondiale en matière de durabilité dans le secteur mondial de l'aluminium, en élaborant des critères pour les entreprises membres qui font face à des questions sociales, environnementales et de gouvernance essentielles telles que l'intégrité commerciale, la transparence, la gestion du matériau, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, les droits de l'homme et du travail. La certification Performance Standard de l'ASI vise à fournir une norme commune et mondiale pour les performances de durabilité sur toute la chaîne de valeur de l'aluminium.

Fiona Solomon, PDG de l'ASI, a déclaré : « Nous félicitons chaleureusement Assan Alüminyum pour la transition réussie d'une certification de statut provisoire à une certification complète de trois ans de la certification Performance Standard de l'ASI. Malgré l'évolution des restrictions de visites de sites associées à la COVID-19, l'entreprise a maintenant été en mesure de fournir un accès aux installations pertinentes, permettant à tous les critères de la norme ASI d'être évalués avec succès, permettant ainsi une certification complète. Nous sommes heureux qu'Assan Alüminyum puisse continuer à démontrer son engagement fort en faveur du développement durable et à fournir à ses clients l'assurance, grâce à la certification ASI, que ses activités de refonte et de laminage sont menées de manière responsable. »

Assan Alüminyum compense ses émissions de portée 2 par des certificats I-REC générés par sa production d'énergie renouvelable et réduit son empreinte carbone grâce à ses activités de recyclage en interne, ses systèmes de filtration de pointe et ses projets d'efficacité énergétique. La société dispose d'une solide structure de gouvernance d'entreprise, certifiée ISO31000 pour la gestion des risques et ISO22301 pour la continuité des activités. Pour Goksal Gungor, directeur général de la société : « Comme la durabilité est l'une de nos valeurs fondamentales à Assan Alüminyum, parmi la fiabilité, la flexibilité et l'innovation, nous avons prévu une série d'investissements en matière de durabilité au cours des trois prochaines années, pour un montant de plus de 95 millions de dollars, ce qui montre notre engagement envers les principes de durabilité globale. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la certification Performance Standard de l'ASI, qui sert de preuve du niveau de maturité de notre entreprise dans notre parcours de durabilité et nous guide également pour améliorer encore plus notre durabilité à l'avenir. »

