Assinatura de compromisso para combater ataques cibernéticos, 34 empresas de ponta prometem proteção igualitária a clientes em todo o mundo

"Os ataques devastadores do ano passado demonstram que a segurança cibernética não tem a ver apenas com o que uma única empresa pode fazer, mas também com o que todos nós podemos fazer juntos", declarou Brad Smith, presidente da Microsoft. "Esse acordo do setor tecnológico nos ajudará a tomar um caminho íntegro rumo a medidas mais eficazes para trabalharmos juntos e defendermos os clientes em todo o mundo."

As empresas fizeram comprometimentos em quatro áreas.

Defesa mais sólida

As empresas montarão uma defesa mais sólida contra ataques cibernéticos. Como parte disso, reconhecendo que todos merecem proteção, as empresas se comprometeram a proteger todos os clientes em todo o mundo, independentemente da motivação dos ataques on-line.

Sem ofensas

As empresas não ajudarão os governos a lançarem ataques cibernéticos e se protegerão contra a falsificação ou exploração de seus produtos e serviços em cada estágio do desempenho, elaboração e distribuição de tecnologia.

Aumento de capacidade

As empresas farão mais para capacitar os desenvolvedores e as pessoas e negócios que usam sua tecnologia, ajudando-os a aprimorar sua capacidade de se protegerem. Isso pode incluir um trabalho conjunto quanto a novas práticas de segurança e novos recursos que as empresas possam implementar em seus produtos e serviços individuais.

Ação coletiva

As empresas edificarão em relações existentes e juntas estabelecerão novas parcerias formais e informais com o setor, sociedade civil, pesquisadores de segurança para aprimorar a colaboração técnica, coordenar divulgações de vulnerabilidade, compartilhar ameaças e minimizar o potencial de códigos maliciosos serem introduzidos no espaço cibernético.

As empresas podem ter aderido a alguns ou todos esses princípios antes do acordo, ou podem ter aderido sem um comprometimento público, mas esse acordo representa um comprometimento público compartilhado de colaborar com esforços para a segurança cibernética. O Acordo Tecnológico permanece aberto à consideração de novas signatários do setor privado, grandes ou pequenos e independentemente do setor, que sejam confiáveis, tenham elevados padrões de segurança cibernética e cumpram sem reservas os princípios do acordo.

"As consequências do mundo real de ameaças cibernéticas têm sido repetidamente comprovadas. Como setor, devemos nos unir para combater os criminosos cibernéticos e impedir futuros ataques de causar ainda mais dano", declarou Kevin Simzer, diretor de operações da Trend Micro.

As vítimas de ataques cibernéticos são negócios e organizações de todos os tamanhos, com perdas econômicas estimadas em atingir US$ 8 trilhões até 2022.* Os recentes ataques cibernéticos fizeram com que pequenos negócios fechassem as portas, hospitais atrasassem cirurgias e governos interrompessem serviços, entre outros prejuízos e riscos de segurança.

"O Acordo Tecnológico vai ajudar a proteger a integridade do 1 trilhão de dispositivos conectados que esperamos ver implementados dentro dos próximos 20 anos", declarou Carolyn Herzog, consultora jurídica geral da Arm. "Ele alinha os recursos, expertise e pensamento de algumas das empresas de tecnologia mais importantes do mundo a fim de ajudar a construir uma base confiável para que os usuários de tecnologia possam se beneficiam imensamente de um mundo conectado com segurança."

As empresas que assinaram o acordo planejam realizar seu primeiro encontro durante a RSA Conference focada em segurança que acontece em San Francisco, e terá como foco a edificação da capacidade e ação coletiva. Ações futuras podem incluir diretrizes desenvolvidas em conjunto ou recursos amplamente implementados, bem como compartilhamento de informações e parceria para combater ameaças específicas a fim de tornar o mundo on-line um lugar mais seguro para as pessoas e negócios de todas as partes — além de sustentar a promessa e benefício que a tecnologia oferece à sociedade.

Signatários do Acordo Tecnológico de Segurança Cibernética:

• ABB • Bitdefender • Cisco • Arm • BT • Cloudflare • Avast! • CA Technologies • DataStax • Dell • HPE • SAP • DocuSign • Intuit • Stripe • Facebook • Juniper Networks • Symantec • Fastly • LinkedIn • Telefonica • FireEye • Microsoft • Tenable • F-Secure • Nielsen • Trend Micro • GitHub • Nokia • VMware • Guardtime • Oracle

• HP Inc. • RSA



Sobre o Cybersecurity Tech Accord

O Cybersecurity Tech Accord é um compromisso público entre 34 empresas globais de proteger e capacitar cidadãos on-line e aprimorar a segurança, estabilidade e resiliência do espaço cibernético. Saiba mais em www.cybertechaccord.org.

