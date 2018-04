En signant un engagement à combattre les cyberattaques, 34 entreprises de premier plan promettent une protection égale pour leurs clients à l'échelle mondiale

« Les attaques dévastatrices de l'année dernière démontrent que la cybersécurité va plus loin que ce qu'une société peut faire seule, mais recouvre aussi ce que nous pouvons tous faire ensemble », a déclaré Brad Smith, président de Microsoft. « Cet accord du secteur des technologies va nous aider à prendre une voie fondée sur des principes vers des étapes plus efficaces pour travailler ensemble et défendre nos clients dans le monde entier. »

Les sociétés se sont engagées sur quatre points.

Une défense plus solide

Les sociétés établiront une défense plus solide contre les cyberattaques. Dans le cadre de cet engagement, la reconnaissance que tout le monde a droit à la protection, les sociétés ont promis de protéger tous les clients à l'échelle mondiale, quelle que soit la motivation derrière l'attaque en ligne.

Objectif zéro attaque

Les sociétés n'aideront aucun gouvernement à lancer des cyberattaques et se protégeront contre la manipulation ou l'exploitation de leurs produits et services à tous les niveaux du développement, de la conception et de la distribution de leur technologie.

Le développement de la capacité de protection

Les sociétés travailleront de manière plus préventive pour donner aux développeurs, aux personnes et aux sociétés qui utilisent leur technologie, des moyens pour les aider à améliorer leurs capacités à se protéger elles-mêmes. Cela pourrait comprendre un travail collaboratif sur les nouvelles pratiques en matière de sécurité et sur les nouvelles fonctionnalités que les sociétés peuvent mettre en œuvre au sein de leurs produits et services respectifs.

L'action concertée

Les sociétés s'appuieront sur les relations existantes et établiront ensemble de nouveaux partenariats formels et informels avec l'industrie, la société civile et les chercheurs en sécurité afin d'améliorer la collaboration technique, coordonner la divulgation des vulnérabilités, partager les menaces et minimiser le potentiel d'introduction de code malveillant dans le cyberespace.

Les sociétés ont adhéré à tous ou à certains de ces principes avant l'accord, ou ont pu y adhérer sans un engagement public. Cependant, cet accord représente un engagement public partagé de collaborer aux efforts en matière de cybersécurité. Le Tech Accord reste ouvert à l'examen de nouveaux signataires du secteur privé, grands ou petits, sans considération du secteur, qui sont jugés fiables, ont des critères élevés en matière de cybersécurité et qui adhéreront sans réserve aux principes de l'accord.

« Les conséquences des cybermenaces dans le monde réel ont pu être observées à maintes reprises. Nous devons présenter un front uni, en tant que secteur d'industrie, pour combattre les cybercriminels et empêcher les attaques futures de causer encore plus de dégâts », a déclaré Kevin Simzer, directeur d'exploitation chez Trend Micro.

Les victimes des cyberattaques sont des commerces et des organisations de toutes tailles pour lesquels on prévoit des pertes économiques atteignant 8 billions de dollars d'ici 2022.* Les cyberattaques récentes ont forcé des petits commerces à mettre la clé sous la porte, des hôpitaux à retarder des interventions chirurgicales et des gouvernements à suspendre leurs services, parmi d'autres perturbations et risques de sécurité.

« Le Tech Accord aidera à protéger l'intégrité du billion d'appareils connectés que nous nous attendons à voir en service dans les 20 prochaines années », a dit Carolyn Herzog, directeur juridique chez Arm. « Il aligne les ressources, l'expertise et les réflexions de certaines des plus importantes sociétés de technologies au monde pour contribuer à bâtir une fondation fiable pour les utilisateurs de technologie qui bénéficieront grandement d'un monde plus connecté à la sécurité. »

Les sociétés qui ont signé l'accord projettent d'organiser leur première réunion durant la RSA Conference consacrée à la sécurité qui a lieu à San Francisco et se concentreront sur le développement de la capacité à se protéger et l'action concertée. Des actions futures pourront comprendre des directives développées conjointement ou des fonctionnalités à large déploiement, ainsi que du partage d'informations et des partenariats pour combattre des menaces spécifiques avec l'objectif de rendre le monde en ligne plus sûr pour les personnes et les entreprises partout, mais aussi maintenir la promesse et le bénéfice que la technologie offre à la société.

Les signataires du Cybersecurity Tech Accord :

• ABB • Bitdefender • Cisco • Arm • BT • Cloudflare • Avast! • CA Technologies • DataStax • Dell • HPE • SAP • DocuSign • Intuit • Stripe • Facebook • Juniper Networks • Symantec • Fastly • LinkedIn • Telefonica • FireEye • Microsoft • Tenable • F-Secure • Nielsen • Trend Micro • GitHub • Nokia • VMware • Guardtime • Oracle

• HP Inc. • RSA



À propos du Cybersecurity Tech Accord

Le Cybersecurity Tech Accord est un engagement public entre 34 sociétés internationales visant à protéger et donner les moyens aux civils utilisant Internet de se protéger eux-mêmes ainsi qu'à améliorer la sécurité, la stabilité et la résistance du cyberespace. En savoir plus à www.cybertechaccord.org.

* Les pertes sont cumulatives sur cinq ans, 2017-2022. James Moar ; Juniper Research : The Future of Cybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2022 (le futur du cybercrime et de la sécurité : les menaces aux entreprises et leur limitation 2017-2022) (25 avril 2017) ; https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZfCUXq4V6ZY

SOURCE Cybersecurity Tech Accord

Related Links

http://www.cybertechaccord.org