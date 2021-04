Associates of Cape Cod, Inc. annonce le lancement de PyroSmart NextGen™, un nouveau réactif LAL recombinant

Les analystes de laboratoire peuvent utiliser la même méthode d'essai, la même préparation des échantillons et les mêmes instruments destinés à la lecture des microplaques que pour les recherches d'endotoxines bactériennes traditionnelles, parce que le réactif PyroSmart NextGen™ est un réactif en cascade recombinant qui suit la même cascade enzymatique que les réactifs naturels traditionnels. L'avantage offert par ce produit novateur par rapport aux produits existants à base de facteur C recombinant (rFC) est que PyroSmart NextGen™ remplace complètement les réactifs d'origine naturelle et élimine la nécessité de modifier les méthodes d'essai ainsi que d'acheter de nouveaux instruments spécialisés, comme l'exigent les réactifs recombinants de première génération.

« Le lancement de notre réactif en cascade recombinant complet, le PyroSmart NextGen™, établit une nouvelle norme d'excellence dans la technologie des réactifs LAL et offre une solution de rechange pour les recherches d'endotoxines bactériennes qui est facile à utiliser, hautement concurrentielle et durable, en conservant la même qualité supérieure et la même constance que les clients exigent des produits ACC, commenté A.J. Meuse, PDG l'ACC. Nous avons été le premier fabricant de réactifs LAL autorisés par la FDA, et nous continuons à être des précurseurs, puisque nous sommes les premiers à mettre sur le marché un réactif en cascade recombinant qui soit complet. »

Le passage à l'utilisation d'un nouveau réactif LAL recombinant doit être approuvé, quel que soit le produit testé. ACC estime ses clients et leur offre un soutien complet, notamment des modèles de protocole établis ainsi que le recours à son équipe d'experts techniques compétents et dévoués, afin de faciliter leur transition vers un nouveau type de réactif.

Veuillez communiquer avec ACC pour obtenir plus d'informations sur le processus de transition vers PyroSmart NextGen™.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Vann Jones – directeur principal du marketing

Associates of Cape Cod, Inc.

East Falmouth, Massachusetts

États-Unis

Téléphone : 888-395-2221

[email protected]

www.acciusa.com

