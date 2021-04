Associates of Cape Cod, Inc. lanza el reagente recombinante LAL PyroSmart NextGen™

EAST FALMOUTH, Mass., 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), una Seikagaku Group Company, ha dado a conocer el lanzamiento de un reactivo LAL recombinante nuevo, innovador y sostenible, PyroSmart NextGen™ para su utilización en pruebas endotoxinas bacterianas (BET). El nuevo reactivo LAL se produce de forma sostenible gracias a la utilización de tecnología recombinante; no está basado en materias primas de origen animal, en comparación con los reactivos LAL tradicionales que se fabrican gracias a la sangre extraída de cangrejos herradura. Tras años de investigación y desarrollo, la compañía ha creado un reactivo LAL alternativo que es sostenible, siendo diseñado para ofrecer una cuantificación consistente y de confianza para usarla en todas las aplicaciones BET que requieren reactivos LAL, como, por ejemplo, análisis de agua, medicamentos inyectables, vacunas y dispositivos médicos.