Associates of Cape Cod, Inc. anuncia o lançamento do Reagente LAL Recombinante PyroSmart NextGen™

EAST FALMOUTH, Massachusetts, 23 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), uma empresa do Grupo Seikagaku, anuncia o lançamento do PyroSmart NextGen™, um novo reagente LAL recombinante, inovador e sustentável para teste de endotoxinas bacterianas (BET). O novo reagente LAL é produzido de forma sustentável usando tecnologia recombinante; não é derivado de matérias-primas de animais, ao contrário dos reagentes LAL tradicionais que são produzidos utilizando sangue colhido de caranguejos-ferradura. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa conseguiu apresentar um reagente LAL alternativo genuinamente sustentável, desenvolvido para oferecer uma dosagem consistente e confiável em todas as aplicações BET que exigem reagentes LAL, tais como testes de água, drogas injetáveis, vacinas e dispositivos médicos.