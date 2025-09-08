ASTRAUX nanovo definuje mestskú mobilitu: SEV šokuje európsky trh už od 5 999 €
BERLÍN, 9. septembra 2025 /PRNewswire/ – ASTRAUX, globálna značka v oblasti technológií pre životný štýl so sídlom v Dubaji, nanovo definuje budúcnosť mestskej mobility. Na svojom dlho očakávanom globálnom uvedení v Berlíne predstavila spoločnosť ASTRAUX tri originálne dizajny, z ktorých najviac zaujal jej trendy elektrický mikroautomobil v cene 5 999 eur.
Na uvedení sa zúčastnilo viac ako 200 medzinárodných médií, lídrov v odbore a vplyvných osobností z oblasti technológií, pričom živé vysielanie sledovalo 1,2 milióna divákov na YouTube, TikToku a Instagrame. Na slávnostnom podujatí 10 partnerov podpísalo objednávky na viac ako 30 000 elektrických vozidiel ASTRAUX, čo predstavuje významný míľnik v globálnej expanzii tejto značky.
ASTRAUX Mini EV | 5 990 € Nová definícia radostnej mestskej mobility
S cenou 5 990 € v rámci predpredajnej ponuky (pôvodná cena 6 990 €) robí ASTRAUX Mini EV osobnú mobilitu dostupnou pre budúcu generáciu. Jeho kompaktný, štýlový dizajn okamžite prilákal davy ľudí a fanúšikovia sa radili do radu, aby si mohli urobiť fotky a zdieľať ich na sociálnych médi
Jazda pre osoby staršie ako 14 rokov: Vhodné pre vodičov už od 14 rokov vo vybraných európskych krajinách
Pôsobivý dizajn: Karoséria automobilovej kvality, panoramatická sklenená strecha, 360° výhľad.
Zábava na kolesách: Vstavané karaoke, ambientné osvetlenie, integrácia aplikácií a rýchly režim „party car".
Aimon Robot-sprievodca
Interaktívny emocionálny spoločník s umelou inteligenciou, ktorý reaguje na dotyk, pohyb a náladu, s dynamickými reakciami a skrytými „prekvapivými režimami", keď je spárovaný s iným zariadením.
Inteligentné okuliare ASTRAUX
Inteligentné okuliare ASTRAUX (79 €) spájajú štýl a funkčnosť v ľahkom dizajne a ponúkajú slnečné okuliare s UV400 filtrom, interakciu s umelou inteligenciou, 8 MP kameru z pohľadu prvej osoby, audio s otvoreným uchom a integráciu ChatGPT v reálnom čase pre preklad, hlasové ovládanie a tvorbu obsahu bez použitia rúk.
Vízia značky ASTRAUX
Riadená filozofiou „Vytvorte si svoj štýl. Žite ho. Ukážte to."ASTRAUX naďalej inšpiruje nový globálny životný štýl, v ktorom sa spájajú technológia, dizajn a cenová dostupnosť, čím sprístupňuje prémiovú mestskú mobilitu všetkým.
Spoločnosť ASTRAUX oznámila, že Berlín je začiatkom jej expanzie v Európe, kde plánuje rásť prostredníctvom miestnych partnerstiev, programov testovacích jázd a exkluzívnych predpredajných kampaní.
