Astronergy vylepšuje své vlajkové 460W solární panely pro domácnost o ekologičtější design

CHANG-ČOU, Čína, 27. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Astronergy se rozhodla potěšit své zákazníky nabídkou produktů s vyššími přínosy pro udržitelnou výrobu energie a menšími nežádoucími dopady na životní prostředí. Znovu proto zdokonaluje své rezidenční panely ASTRO N7 pomocí úspornějšího designu a očekává, že díky vysokému 460W výkonu, skvělé 23% účinnosti konverze a podstatně ekologičtějším výrobním materiálům si získají na trhu s rezidenčními solárními systémy zaslouženou pozornost.

Without harpoon-like grid lines, the ASTRO N7s product could be higher in aesthetics, higher reliability and compatible with all residential application scenarios.

ASTRO N7, výkonné rezidenční solární panely TOPCon typu n, si od svého prvního představení v červnu 2023 vysloužily na trzích rezidenčních produktů skvělou pověst jak díky svým vylepšeným parametrům, tak i ekologičtějším vlastnostem v podobě menšího obsahu stříbrné pasty a šetrnějších materiálů. Začátkem letošního roku dodala společnost Astronergy na trh EU první panely ASTRO N7s o výkonu více než 43 MW a další objednávky jsou ve výrobě.

Společnost Astronergy si zakládá na tom, aby konstrukční jádro jejích nově modernizovaných produktů využívajících jako základ nezávisle vyvinutou technologii solárních článků TOPCon 4.0 méně zatěžovalo životní prostředí a představovalo přínos pro domácnosti.

Na panelu o rozloze necelé 2 m čtvereční odstranila všechny harpunovité linie mřížky v rozích každého solárního článku, čímž výrobek získává vysoce estetický černý povrch a zároveň umožňuje o 20 % menší spotřebu stříbrné pasty.

Navíc díky nižší teplotě procesu, nižší spotřebě olova a nulovému obsahu těkavých organických sloučenin (VOC) během výrobního procesu ZBB-TF výrobků N7s umožnila společnost Astronergy vyrábět výrobky s vyšším výkonem a zároveň chránit naši planetu, což podtrhuje ekologickou šetrnost výrobku.

Z celkového pohledu by nově modernizované ekologičtější a estetičtější panely ASTRO N7s s výkonem 460 W a 23% účinností konverze mohly generovat o 20 až 45 W ekologičtější výkon než jiné produkty PERC a TOPCon stejné velikosti, díky čemuž by se cyklus obnovy emisí oxidu uhličitého u tohoto produktu mohl zkrátit přibližně o 26 %.

Jakožto zodpovědná společnost se Astronergy snaží přinést výhody ekologičtější energie ještě více domácnostem a především snižovat u rezidenčních produktů emise uhlíku. V budoucnu by se pak mělo využití produktů s „ekologickou duší", jako jsou panely ASTRO N7, rozšířit i do dalších scénářů. Vzhledem k probíhající světové energetické transformaci směřující k uhlíkově neutrální budoucnosti by měly příklad panelů N7 se zelenou podstatou a nadějí pro budoucnost následovat také další produkty.