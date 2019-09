AT&T, PepsiCo, Yum! Brands, Pinnacle Group y otras empresas suscriben la Promesa a los Hispanos y se comprometen con la diversidad en el lugar de trabajo en la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas

DALLAS, 10 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación We Are All Human, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la diversidad y la inclusión, anunció hoy que la Promesa a los Hispanos ahora cuenta con 97 signatarios a la conclusión de la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas (Hispanic Leadership Summit: Dallas). Ello representa un incremento de 46 empresas desde su cumbre de Chicago en abril de 2019. Mediante la promesa, un compromiso nacional que es el primero de su tipo, las empresas se comprometen a contratar, promover, retener y celebrar a los hispanos en el lugar de trabajo.

El 9 de septiembre, la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas convocó a destacados líderes locales de empresas como AT&T, PepsiCo, Pinnacle Group, Texas Instruments, Southwest Airlines y Yum! Brands en la Facultad de Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (Southern Methodist University, SMU) para fomentar un amplio debate sobre el avance de las prioridades de la comunidad hispana de Estados Unidos.

"La cumbre de Dallas reunió a influyentes líderes de opinión y tomadores de decisiones de todos los sectores, lo cual muestra el entusiasmo presente en la región de Dallas por crear nuevas oportunidades para la juventud, los empresarios y los trabajadores de la comunidad hispana", expresó Dale Petroskey, presidente y CEO de la Cámara Regional de Dallas.

Entre las empresas que han suscrito la Promesa a los Hispanos se encuentran:

AT&T

Berkshire Bank

Boston Scientific

Condé Nast

Dieste

Ericsson

Ernst & Young

Hall & Evans

IKEA

Justworks

Nielsen

NRG

Pinnacle Group

Siemens

Tech Data

Thoughtworks

TMI Consulting

Transdiaspora Network

YUM! Brands

Para ver la lista completa de signatarios, así como de los patrocinadores y socios, visite aquí.

"Hicimos historia aquí en Dallas", declaró Claudia Romo Edelman, exdiplomática de las Naciones Unidas y fundadora y CEO de la Fundación We Are All Human. "Por primera vez, más de una docena de organizaciones hispanas, junto con varias corporaciones gigantes, enviaron un firme mensaje colectivo para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana con la firma de la Promesa a los Hispanos. Esperamos que esto sea una señal al país de que, para el empresariado estadounidense, los hispanos son importantes como empleados, consumidores y ciudadanos, y otras empresas deben seguir este ejemplo".

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación que se dedica al avance de la agenda de la igualdad, la diversidad y la inclusión. Nuestra visión es que cada ser humano valore a cada ser humano. Nuestra misión es enfatizar nuestra común humanidad para defender que todo ser humano sea respetado y empoderado. Al centrarnos en los valores universales que nos hacen humanos a todos, podemos encontrar elementos en común, eliminar la discriminación y alcanzar una sociedad más justa.

Para más información, visite www.WeAreAllHuman.org.

