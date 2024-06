LOS HISPANOS AUMENTAN SU PRESENCIA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CREATIVIDAD CANNES LIONS

La Fundación We Are All Human Foundation (Somos Todos Humanos) e Hispanic Star (La Estrella Hispana) amplifican voces; los latinos entregan un mensaje unificado a marcas y agencias

aumentó significativamente en todo el Festival, en particular hubo un aumento del 20% en el liderazgo del jurado, así como en la cantidad de eventos y participantes del panel. Se entregó un mensaje unificado de que ahora es el momento de que las marcas y las agencias inviertan en grande en los latinos o se arriesguen a una erosión de la confianza y el potencial de crecimiento futuro a medida que la población latina aumenta.





Las empresas deben asumir la responsabilidad de que la IA tiene el poder de ampliar o cerrar la brecha de los estereotipos y la visibilidad de los latinos.

NUEVA YORK, 26 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- La población latina obtuvo mayor representación que nunca en la Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lion de este año. En un gran avance, la cantidad de presidentes latinos en el jurado representó el 20% de todos los presidentes jurados, y pasó de 0 a 6 en 29 personas en el jurado del año anterior.

Los intereses de la población latina también obtuvieron una mayor representación en eventos y paneles este año, con más de 20 sesiones acerca de los latinos o que versaban sobre ellas, comenzando en el Palais con la primera Hora Feliz Latina; Havas aprovecha el panel de oportunidades, el panel de Whalar sobre la intersección de los deportes, la IA y las estrategias de marketing en la comunidad hispana; el Mezclador Hispano VIP de Cannes de Meta, así como el primer Día Latino, por mencionar algunos.

El aumento del interés vino acompañado de más patrocinios y más asociaciones con grandes marcas que nunca, incluido el presidente del Festival de Cannes, Phil Thomas, y socios como Republica Havas, P&G, NFL, Lerma/MEL, Remezcla Media Group, Malka y Nielsen.

La directora ejecutiva y fundadora de la Fundación We Are All Human, Claudia Romo Edelman, declaró: "Hemos estado trabajando arduamente para crear visibilidad para la población latina en plataformas globales como Davos y Cannes. Nos enorgullece haber reunido a la población latina en Cannes, en parte al crear un centro digital que brindó información, acceso y construyó una comunidad inmediata para los latinos que asisten al Festival".

La organización sin fines de lucro, dedicada al progreso de los latinos mediante su iniciativa Hispanic Star, llegó a Cannes con el mensaje de que las empresas que buscan crecimiento futuro lo encontrarán en la población latina. La población latina es la más joven y de más rápido crecimiento en Estados Unidos, y ya representan la asombrosa cifra de $3.4 billones en poder adquisitivo. Para 2030, los latinos serán el 30% de la población.

La industria aún tiene que hacer un compromiso total con el mercado latino. Solo el 5% de la inversión publicitaria de EE. UU. está dirigida al mercado hispano. Los nuevos datos subrayan la necesidad de un cambio. El nuevo Barómetro de Confianza de Edelman encontró que el 66% de los latinos han experimentado racismo en el último año, lo que se conecta con un segundo punto de datos de que el 66% de la población latina sienten que la diversidad es una consideración clave para el éxito de la marca y el marketing.

"Los latinos no sienten que las grandes marcas y los medios reflejen sus valores, lo que hace que se sientan excluidas de la narrativa estadounidense. Ese es un mensaje fuerte y claro a las marcas y agencias para que apuesten fuerte por los latinos. Las marcas que apuestan por lo pequeño obtendrán resultados pequeños", afirma Romo Edelman. "Sin embargo, aceptar la gran apuesta significa más que el gasto en marketing. Tenemos que seguir conduciendo para una mayor representación porque es imposible hacer el trabajo referido a nosotros sin nosotros", agregó. Un área clave para una mayor representación debe ser la IA, que tendrá el poder y la responsabilidad de cerrar o ampliar la brecha de los estereotipos y la visibilidad.

El enorme apoyo del Festival fue esencial para el objetivo del grupo de impulsar la representación e inclusión de los latinos como un impulsor clave del crecimiento futuro de las marcas y todas las comunicaciones sobre ellos.

"Nuestra asociación con We Are All Human este año fue una maravillosa reunión de latinos y aliados. Creemos que la mayor participación de latinos no solo mejorará el resultado final de las marcas, sino que también mejorará la creatividad del trabajo. El Festival de este año mostró el poder de la Latinidad, y creemos que esto afectará la forma en que las marcas se conectan con el mercado hispano", dijo Gabrielle Pérez, gerente sénior de alianzas de Cannes Lions.

El trabajo para el Festival de Cannes del próximo año ha comenzado, incluidos los planes para aumentar la representación latina en Cannes mediante patrocinios que financiarán las entradas latinas y los viajes al Festival.

Acerca de la Fundación We Are All Human e Hispanic Star:

La Fundación We Are All Human (WAAH) es una organización sin fines de lucro registrada (501c3). La misión de WAAH es promover la equidad, la diversidad y la inclusión, y ha movilizado a más de 300 empresas a crear entornos más inclusivos y brindar asistencia a las personas menos favorecidas. The Hispanic Star es una marca que actúa como una plataforma para unir a empresas, organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y celebridades para acelerar el avance de personas hispanas en Estados Unidos y mejorar la percepción al celebrar las increíbles contribuciones de la población latina al progreso del país. www.weareallhuman.org

