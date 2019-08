AT&T, SMU Cox y Pinnacle Group entre las compañías que unirán fuerzas en Dallas para impulsar las prioridades de la comunidad hispana

Líderes de todos los sectores e industrias se reúnen el 9 de septiembre para la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas

DALLAS, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- AT&T, PepsiCo, Pinnacle Group, NRG, Texas Instruments, Southwest Airlines, Greyhound y Yum! Brands están entre las compañías que se reunirán el lunes 9 de septiembre en la Escuela de Negocios Cox de la Southern Methodist University (SMU Cox) para la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas. La cumbre busca fomentar las conversaciones sólidas entre líderes prominentes de empresas y ciudades para abordar las barreras en torno a la percepción de los hispanos en la comunidad, mejorar el acceso a la educación e impulsar el empoderamiento financiero y en el ámbito laboral.

La cumbre está organizada por la Fundación We Are All Human, una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la diversidad, la inclusión y la equidad. Este evento forma parte de una serie de cumbres regionales que aspiran a profundizar la identificación de estrategias y acciones para impulsar las prioridades de la comunidad hispana de los Estados Unidos.

"Una de las razones por las que Dallas ha sido la ciudad más próspera y dinámica en los Estados Unidos desde 2010 es que creemos en la inclusividad", comentó Dale Petroskey, presidente y CEO de la Cámara Regional de Dallas. "Consideramos que nuestra diversidad es una fortaleza, y somos un ejemplo excelente de una comunidad multicultural que prospera. Nuestros líderes son diversos y orientados a la acción, de modo que Dallas es la ciudad ideal para albergar esta cumbre".

Entre los oradores previstos para el evento se incluyen:

Nina Vaca , CEO y presidenta, Pinnacle Group

, CEO y presidenta, Pinnacle Group Maria Lensing , vicepresidenta, AT&T

, vicepresidenta, AT&T Ana Rodriguez , directora gerente, Desarrollo de Negocios e Iniciativa para el Liderazgo Latino (Latino Leadership Initiative) de SMU Cox

, directora gerente, Desarrollo de Negocios e Iniciativa para el Liderazgo Latino (Latino Leadership Initiative) de SMU Cox Matthew Myers , decano, Escuela de Negocios Edwin L. Cox, Southern Methodist University

, decano, Escuela de Negocios Edwin L. Cox, Cynthia Marshall , CEO, Dallas Mavericks

, CEO, Hermana Norma Pimentel , directora ejecutiva de Catholic Charities of the Rio Grande Valley (CCRGV, Organizaciones benéficas católicas del Valle del Río Grande)

"SMU Cox se enorgullece de servir como el ámbito para esta crucial reunión, y de que el director de nuestra Iniciativa para el Liderazgo Latino (Latino Leadership Initiative, LLI) sea uno de los oradores", comentó Matthew Myers, decano de la Escuela de Negocios Cox de SMU. "La LLI es un componente importante de nuestra oferta educativa para ejecutivos. En una época de demografía cambiante, y con una subrepresentación de los latinos en cargos de nivel ejecutivo, diseñamos el programa LLI para que sea una línea de producción corporativa: para ayudar a reclutar, desarrollar y retener a ejecutivos latinos de alto desempeño en el nivel corporativo en todo el país".

"Dallas es una de las ciudades más diversas de la nación, y la cumbre de Dallas preparará el escenario para que líderes destacados en la comunidad identifiquen estrategias y definan planes para abordar las brechas entre los latinos en educación y la economía", dijo Claudia Romo Edelman, exdiplomática en Naciones Unidas y fundadora y CEO de la Fundación We Are All Human. "We Are All Human tiene el compromiso de llevar la agenda hispana a nuevos mercados, audiencias y lugares donde necesita estar. Ahora es el tiempo de los hispanos. Es hora de ser vistos, oídos y valorados".

Para obtener información sobre cómo ser patrocinador de la Cumbre del Liderazgo Hispano: Dallas, comuníquese con Laura Raether en laura@weareallhuman.org.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a impulsar la agenda de la equidad, la diversidad y la inclusión. Nuestra visión es que cada ser humano debe valorar a cada ser humano. Nuestra misión es abogar para que cada ser humano sea respetado y empoderado a través de hacer foco en nuestra humanidad común. Al concentrarnos en los valores universales que nos hacen humanos a todos, podemos alcanzar un terreno común, eliminar la discriminación y alcanzar una sociedad más equitativa.

Para obtener más información, visite www.WeAreAllHuman.org.

