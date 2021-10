Ataccama est classé parmi les leaders du Gartner® Magic Quadrant™ 2021 pour les solutions de qualité de données

« Nous sommes fiers d'être positionnés dans le Magic Quadrant de Gartner pour les solutions de qualité de données pour une nouvelle année, et nous sommes ravis d'être passés dans le quadrant des leaders. Nous devons ce succès à nos clients, qui sont les moteurs de la croissance de notre entreprise et de l'innovation de la plateforme Ataccama ONE », a déclaré Michal Klaus, PDG d'Ataccama.

Selon Gartner, « les solutions de qualité des données offrent de nouvelles capacités pour analyser, valider, corriger et surveiller les données. Les professionnels techniques des données et de l'analyse doivent évaluer les solutions de qualité des données pour un ensemble plus large de cas d'utilisation prêts à l'emploi, notamment la gouvernance des données, le MDM, l'analyse et l'apprentissage automatique. »2

« Nous considérons notre positionnement dans le quadrant des leaders par Gartner comme une confirmation de notre mission qui consiste à fournir aux organisations un moyen rapide, facile et en libre-service pour localiser, comprendre et fournir des informations fiables aux utilisateurs et aux systèmes de l'ensemble de l'organisation, à chaque fois qu'ils en ont besoin. Des données de haute qualité au cœur de tout cela. Toute organisation où les utilisateurs et les systèmes ne peuvent pas accéder rapidement à des données de haute qualité prend du retard sur la concurrence », explique Klaus.

L' Ataccama ONE Data Quality Suite est une solution automatisée de qualité des données qui permet aux utilisateurs de comprendre l'état de leurs données, de valider la qualité et de l'améliorer, d'empêcher les mauvaises données d'entrer dans les systèmes et de surveiller en permanence la qualité des données, le tout avec un effort minimal grâce à l'augmentation de l'IA. Les capacités de qualité des données sont également intégrées de manière transparente à la plateforme Ataccama ONE, notamment les modules Catalogue de données et Glossaire des activités, Gestion des données de référence, Gestion des données de référence et Historiques des données.

Selon un Spécialiste de la qualité des données dans l'industrie des communications , « La force de la solution Ataccama DQ est qu'elle inclut tous les outils dont j'ai besoin pour gérer la qualité des données et la gouvernance des données. Du catalogue de données, à la gestion des métadonnées, en passant par le profilage, le couplage, le suivi des problèmes et les tableaux de bord. Tout se trouve au même endroit. » Explorez d'autres avis de Gartner Peer Insights écrits par des clients d'Ataccama pour l'expérience de première main des utilisateurs d'Ataccama ONE.

Une copie gratuite du rapport complet est disponible sur le site web d'Ataccama sur www.ataccama.com/analyst-research/gartner-magic-quadrant-data-quality-solutions-2021 .

1 Gartner Inc, « Magic Quadrant for Data Quality Solutions (Magic Quadrant pour les solutions de qualité des données) » par Melody Chien et Ankush Jain, 29 septembre 2021.

2 Gartner Inc, « Solution Criteria for Data Quality Software (Critères de solution pour les logiciels de qualité des données) » par Jason Medd, 27 mai 2021.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences, et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, la qualité des données et la gestion des données de référence au sein d'une seule et même structure alimentée par l'IA dans les environnements hybrides et Cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes de données la possibilité d'innover à une vitesse sans précédent tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Pour en savoir plus, visitez www.ataccama.com .

Contact : Pamela Valerio, Directrice des communications, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1651954/Ataccama_Ataccama_Named_a_Leader_in_the_2021_Gartner__Magic_Quad.jpg

Related Links

www.ataccama.com



SOURCE Ataccama