Ataccama zum Marktführer im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 für Datenqualitätslösungen ernannt

Gartner zufolge entwickeln „Datenqualitätslösungen neue Möglichkeiten zur Analyse, Validierung, Korrektur und Überwachung von Daten. Daten- und Analyseexperten müssen Datenqualitätslösungen für eine breitere Palette von Self-Service-fähigen Anwendungsfällen bewerten, darunter Data Governance, MDM, Analyse und maschinelles Lernen." [2]

„Wir betrachten unsere Positionierung im Leaders Quadrant von Gartner als Bestätigung unserer Mission, Unternehmen schnelle, einfache Self-Service-Mittel zur Verfügung zu stellen, um vertrauenswürdige Informationen für Benutzer und Systeme im gesamten Unternehmen zu finden, zu analysieren und zu liefern, wann immer sie diese benötigen. Qualitativ hochwertige Daten stehen dabei im Mittelpunkt. Jedes Unternehmen, in dem Benutzer und Systeme nicht schnell auf qualitativ hochwertige Daten zugreifen können, fällt hinter die Konkurrenz zurück", erklärte Klaus.

Die Ataccama ONE Data Quality Suite ist eine automatisierte Datenqualitätslösung, die es den Benutzern ermöglicht, den Zustand ihrer Daten einzusehen, die Qualität zu validieren und zu verbessern, das Eindringen fehlerhafter Daten in die Systeme zu verhindern und die Datenqualität kontinuierlich zu überwachen – dank KI-getriebener Aufstockung alles mit geringstem Aufwand. Auch Datenqualitätsfunktionen sind nahtlos in die Ataccama ONE-Plattform integriert. Dazu gehören unter anderem die Module Data Catalog und Business Glossary, Master Data Management, Reference Data Management und Data Stories.

Laut einem Datenqualitätsspezialisten in der Kommunikationsbranche besteht „die Stärke der Ataccama-Lösung für Datenqualität darin, dass sie alle Tools enthält, die ich benötige, um Datenqualität und Data Governance zu verbessern. Ob Datenkatalog, Metadatenmanagement, Profiling, Matching, Problemverfolgung oder Dashboarding. Alles finde ich an Ort und Stelle." Lesen Sie weitere Gartner Peer Insights-Rezensionen von Ataccama-Kunden, um aus erster Hand über das Ataccama ONE-Erlebnis zu erfahren.

Eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts finden Sie auf der Ataccama-Website unter www.ataccama.com/analyst-research/gartner-magic-quadrant-data-quality-solutions-2021 .

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachen aufgefasst werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seiner verbundenen Unternehmen.

Informationen zu Ataccama

Ataccama erfindet Datenverwaltung neu, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Durch die Zusammenführung von Data Governance, Datenqualität und Master Data Management in einer einzigen, KI-gestützten Fabric in Hybrid- und Cloud-Umgebungen gibt Ataccama Ihren Business- und Datenteams die Möglichkeit, Innovation mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Governance Ihrer Daten zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ataccama.com .

