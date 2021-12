Ataccama faz parceria com UST para transformar a governança de dados corporativos

TORONTO e ALISO VIEJO, Califórnia, 10 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ataccama, um provador de malha de qualidade de dados corporaticos líder, e a UST, uma empresa líder em soluções de transformação digital, anunciaram uma parceria para oferecer soluções de gestão de dados impulsionados por IA às organizações corporativas.

A malha de qualidade de dados Ataccama ONE oferece dados de alta qualidade para equipes e algoritmos relevantes com governança, qualidade e conformidade garantidos automaticamente. Juntamente com a UST IQ, uma plataforma que oferece ingestão para insight de dados em escala com desempenho incomparável, os desafios mais amplos de provisionamento e administração de dados necessários em apoio aos imperativos de negócios são abordados de forma simples e eficiente.

"Não apenas as empresas não só estão gerando hoje grandes quantidades de dados, mas também passando por um número incrível de fusões e aquisições grandes e pequenas. Ao mesmo tempo, eles estão enfrentando intensa pressão regulatória para rastrear todos os dados para fins de auditoria, rastreabilidade e conformidade de privacidade. A prática de gestão de dados da UST se beneficiará dos melhores recursos da Ataccama em relação à governança de dados para oferecer gerenciamento de dados abrangente com abordagens orientadas por IA para uma qualidade de dados proativa", disse Niranjan Ramsunder, diretor de tecnologia da UST.

"A Ataccama continua a investir em seu ecossistema de parceiros em rápido crescimento para defender os clientes ao longo de suas jornadas de transformação de negócios orientadas por dados. Vemos a UST na vanguarda da transformação digital, com uma sólida presença em nossos mercados e verticais estratégicos. Eles são fundamentais para ajudar empresas ambiciosas a planejar e adotar formas digitais de operar. Estamos entusiasmados em trazê-los como parceiros estratégicos na América do Norte", afirmou Afshin Lotfi, CEO da Ataccama North America.

Sobre a Ataccama

A Ataccama reinventa a forma como os dados são gerenciados para gerar valor em escala empresarial. Unificando governança de dados, qualidade de dados e gerenciamento de dados mestre em uma única estrutura impulsionada por IA em ambientes híbridos e em nuvem, a Ataccama oferece a suas equipes comerciais e de dados a capacidade de inovar a uma velocidade sem precedentes, mantendo a confiança, a segurança e a governança de seus dados. Saiba mais em www.ataccama.com.

Sobre a UST

Há mais de 22 anos, a UST tem trabalhado lado a lado com as melhores empresas do mundo para causar um impacto real por meio da transformação. Impulsionados por tecnologia, inspirados por pessoas e orientados por nosso propósito, fazemos parceria com nossos clientes, do projeto até a operação. Por meio de nossa abordagem ágil, identificamos seus principais desafios e elaboramos soluções revolucionárias que dão vida a sua visão. Com profunda experiência em domínios e uma filosofia de futuro garantido, incorporamos inovação e agilidade às empresas de nossos clientes, oferecendo valor mensurável e mudanças duradouras em todos os setores no mundo todo. Juntos, com mais de 28 mil funcionários em 25 países, criamos um impacto sem limites, tocando bilhões de vidas no processo. Visite-nos em www.UST.com

