Ataccama gaat samenwerken met de in België gevestigde Analytics consultingspecialist element61

TORONTO, 19 februari 2021 /PRNewswire/ -- Ataccama, een toonaangevende leverancier van zelfsturende oplossingen voor datamanagement en governance, en element61, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van gegevens- en bedrijfsanalyse op de Belgische markt, hebben hun samenwerking aangekondigd om op diezelfde markt op AI gebaseerde oplossingen voor data management, governance en analyse te leveren.

"Nu business intelligence, datawarehousing en moderne dataplatforms steeds volwassener worden, ervaren we dat onze klanten op zoek zijn naar nieuwere manieren om problemen met datagovernance, datakwaliteit en masterdatamanagement en met het opzetten en onderhouden van datacatalogi op te lossen. Na zorgvuldig onderzoek van de oplossingen op het gebied van datagovernance treden we met trots toe tot het Ataccama Global Partner Network. We kijken ernaar uit om als een vertrouwde partner van Ataccama op de Belgische markt met de volgende generatie oplossingen een antwoord te bieden op problemen op het gebied van data-governance." - Stijn Vermeulen, Managing Partner element61.

Het Ataccama-team zal tijdens de digitale Data Governance Day die binnenkort door element61 gehouden wordt een sessie presenteren die opengesteld wordt voor alle professionals in deze materie.

"We staan te popelen om te laten zien hoe AI en automatisering datagovernance revolutionair kan veranderen. Door het vastleggen van metadata te automatiseren, versnelt het proces van het uitrollen van een catalogus van bedrijfsdata en kunnen gebruikers zich concentreren op hun kerntaken. Samen met het team van data & analytics-experts van element61 brengen we een krachtige oplossing voor datamanagement en datagovernance op de Belgische markt." - Michal Klaus, CEO Ataccama.

Over element61

Het in 2007 opgerichte element61 is een autoriteit op het gebied van bedrijfsanalyses, performancemanagement en data science consultancy die op de Belgische markt actief is. Momenteel bestaat element61 uit het meest ervaren team in analytics, performancemanagement, business intelligence, data science, datagovernance en big data & AI in België. Het bedrijf is in 14 jaar tijd gegroeid tot meer dan 65 consultants met gemiddeld 12 jaar ervaring in analytics, met in totaal meer dan 800 manjaren ervaring, bedient meer dan 100 blue chip-klanten op jaarbasis en had in 2020 een jaaromzet van meer dan € 11 miljoen. Sinds 2016 maakt element61 deel uit van Moore Belgium.

Over Ataccama

Ataccama heeft opnieuw de manier uitgevonden waarop bedrijven hun data kunnen beheren om waarde te creëren. Door datagovernance, datakwaliteit en masterdatamanagement te verenigen in één, op AI gestuurde omgeving in hybride en cloudomgevingen, geeft Ataccama uw bedrijf en datateams de mogelijkheid om met ongekende snelheid te innoveren met behoud van vertrouwen, beveiliging en allesomvattend beheer van uw data. Lees meer op www.ataccama.com.

