Tödliche Terroranschläge nehmen zu, trotz Rückgang im Westen

Die Anschläge sind mittlerweile tödlicher, die Zahl der Todesopfer ist um 26 % gestiegen.

Die Zahl der Todesopfer durch Terrorismus ist um 9 % gesunken. Dies wird jedoch auf den Übergang der Taliban von einer Terrorgruppe zu einem öffentlichen Organ* zurückgeführt.

Außerhalb Afghanistans stieg die Zahl der terroristischen Todesfälle in der übrigen Welt um 4 %.

Der Islamische Staat (IS) und die ihm nahestehenden Gruppierungen waren 2022 mit Anschlägen in 21 Ländern das achte Jahr in Folge die tödlichste Terrorgruppe der Welt.

Die Zahl der Todesopfer durch Anschläge unbekannter Dschihadisten ist weltweit achtmal höher als 2017 und macht 32 % aller terroristischen Todesopfer aus, in der Sahelzone sogar 18-mal mehr.

Die Sahelzone ist die am stärksten betroffene Region, auf die 43 % der weltweiten terroristischen Todesfälle entfallen, 7 % mehr als im Vorjahr.

Rückläufiger Terrorismus im Westen trifft auf verstärkte Anschläge in anderen Regionen.

Terrorismus gedeiht in Ländern mit schlechten Umweltbedingungen und klimabedingten Katastrophen.

Die Drohnentechnologie und ihr Einsatz entwickeln sich rasant weiter, insbesondere bei Gruppen wie dem IS, Boko Haram und den Houthis.

LONDON, 14. März 2023 /PRNewswire/ -- Aus der zehnten Ausgabe des Global Terrorism Index (GTI) geht hervor, dass die Zahl der tödlichen Anschläge um 26 % gestiegen ist - dies ist der erste Anstieg der Todesopfer seit fünf Jahren.

Nach einem deutlichen Anstieg der terroristischen Aktivitäten zwischen 2016 und 2019 sind die Fortschritte auf einem Plateau angelangt, wobei sowohl die Anschläge als auch die Zahl der Todesopfer seit 2019 in etwa gleich geblieben sind. Die Zahl der Länder, die einen Todesfall verzeichneten, lag zwischen 43 im Jahr 2020 und 42 im Jahr 2022.

Der Schwerpunkt des Terrorismus verlagert sich rasch in Länder, die mit politischer Instabilität, Konflikten und ökologischer Verschlechterung konfrontiert sind, insbesondere in der Sahelzone. Acht der zehn Länder in dieser Region weisen laut ETR 2022 die schlechtesten Werte bei Nahrungsmittel- und Wasserversorgung auf. Ein Beispiel dafür ist Burkina Faso, wo die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesopfer um 50 % auf 1.135 gestiegen ist. Die Zahl der Todesopfer pro Anschlag hat um 8 % zugenommen hat, so dass das Land die meisten Todesopfer zu beklagen hat.

Im vergangenen Jahr forderte der Terrorismus 6.701 Todesopfer, das sind 38 % weniger als auf dem Höhepunkt im Jahr 2015. Die Anzahl der Todesopfer bei den beiden gefährlichsten Terrorgruppen nimmt jedoch zu. Der IS, die gefährlichste Gruppe, verzeichnete einen Anstieg um 12 % auf 2,9 Tote pro Anschlag, während die Sterblichkeitsrate von al-Shabaab mit einem Anstieg um 32 % auf 2,5 Personen pro Anschlag den höchsten Stand seit 2017 erreicht hat. Dies zeigt, dass die Effizienz dieser beiden Gruppen zunimmt. Die nächsten zwei tödlichen Terrorgruppen waren die Balochistan Liberation Army (BLA) und Jamaat Nusrat Al-Islam wal Muslimeen (JNIM). Der IS blieb das achte Jahr in Folge die tödlichste Terrorgruppe, während die in Pakistan operierende BLA nun die am schnellsten wachsende Terrorgruppe der Welt ist, mit einem neunfachen Anstieg auf 233 Todesopfer im Jahr 2022.

Die Zahl der durch Terrorismus verursachten Todesfälle in der Sahelzone stieg um 7 % und ist nun höher als in Südasien und in der Region MENA zusammen. Das Gebiet ist auch die am stärksten betroffene Region der Welt, auf die 43 % der weltweiten Todesfälle durch Terrorismus entfallen. Die Region ist außerdem mit einer der schlimmsten ökologischen Zerstörungen konfrontiert, die durch den Klimawandel noch verstärkt werden. Die Herausforderungen sind systemischer Natur und umfassen Ernährungsunsicherheit, Wassermangel, schwache Regierungsführung, zügellose Kriminalität und eine der schnellsten Bevölkerungswachstumsraten der Welt. Seit 2021 gab es in der Region sechs Putschversuche, von denen vier erfolgreich waren.

In der Region MENA hat sich das Gesamtergebnis weiter verbessert. Es baut auf den letzten sechs Jahren auf, wobei der Anteil der weltweiten terroristischen Todesopfer deutlich gesunken ist: von 57 % im Jahr 2016 auf knapp 12 % im Jahr 2022. Die Region verzeichnete im Jahr 2022 791 Todesfälle, was einem Rückgang von 32 % entspricht und die niedrigste Zahl in der Region seit 2013 darstellt. Die Angriffe haben sich auf 695 fast halbiert. Auch die Zahl der Selbstmordattentate in den MENA-Ländern ist deutlich zurückgegangen. 2016 kamen bei Selbstmordattentaten 1.947 Menschen ums Leben. Im Jahr 2022 gab es nur sechs Selbstmordattentate, bei denen acht Menschen getötet wurden.

Im Westen geht die Zahl der Anschläge weiter zurück, und zwar seit 2017 jedes Jahr aufs Neue. Im Jahr 2022 wurden vierzig Angriffe verzeichnet, was einem Rückgang von 27 % gegenüber den 55 Angriffen im Jahr 2021 entspricht. Die Zahl der Todesfälle hat sich jedoch mehr als verdoppelt und ist von neun im Jahr 2021 auf 19 im Jahr 2022 gestiegen. Zehn der Todesopfer waren auf einen Anschlag in den USA zurückzuführen, als ein Bewaffneter in einem Supermarkt in Buffalo, New York, Zivilisten tötete. Dies ist der erste Anstieg der Todesfälle im Westen seit 2019. Der ideologisch motivierte Terrorismus, d. h. jener, der mit dem politischen Extremismus in Zusammenhang steht, ist weiterhin die häufigste Terrorismusart im Westen. Der religiös motivierte Terrorismus geht seit dem Höhepunkt 2016 in der Region um 89 % zurück.

Die Dynamik des Terrorismus ändert sich, da es immer häufiger zu Anschlägen kommt, zu denen sich niemand bekennt. Von den 3.955 Terroranschlägen, die 2022 verzeichnet wurden, wurden 33 % keiner Gruppe zugeschrieben. Das am schnellsten wachsende Segment betrifft unbekannte Dschihadisten, insbesondere im Sahel. Die Zahl der Todesfälle ist achtzehnmal höher als im Jahr 2017.

Steve Killelea, Gründer und Executive Chairman, IEP:„Terrorismus ist nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden mit minimalen Verbesserungen, die in den letzten drei Jahren erzielt wurden. Islamische Dschihadisten haben sich als anpassungsfähig erwiesen und suchen nach instabilen Bereichen, in denen sie tätig werden können. Es wird immer offensichtlicher, dass zur Bekämpfung des Terrorismus systemische Ansätze erforderlich sind. Zu den Ursachen gehören schlechte Regierungsführung, geringe Regierungskapazitäten, Armut, Missstände in Bevölkerungsgruppen und der Einsatz von Waffengewalt".

„Da der Konflikt in der Ukraine im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit steht und die Ressourcen verbraucht, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der globale Kampf gegen den Terrorismus weiterhin auf der politischen Agenda steht. Im Zuge der Entwicklung ihrer Natur ist es unerlässlich, dass sich die internationale Gemeinschaft weiterentwickelt. Dies ist keine Zeit für Selbstzufriedenheit, und ein Nachlassen der Bemühungen wird in Zukunft zu einer zunehmenden Bedrohung des Terrorismus führen. Die Bekämpfung des Terrorismus ist einer der wenigen noch verbleibenden Bereiche, in denen die Supermächte der Welt ein gemeinsames Ziel verfolgen".

Es ist offensichtlich, dass der Krieg in der Ukraine militärische Ressourcen umgeleitet hat, was zu erhöhter Instabilität führte, auch im Sahel, wo Russland und Frankreich ihre militärische Präsenz reduziert haben. Entgegen dem allgemeinen MENA-Trend nimmt die Aktivität des IS in Syrien zu und verursacht 42 % mehr terroristische Todesopfer als 2021, was auf etwas weniger Anschläge zurückzuführen ist. Das Erdbeben in der Region wird zu erhöhter Instabilität führen, wie es in Gebieten, in denen die IS aktiv ist, schon geschehen ist. Die durch Terrorismus seitens IS verursachten Todesfälle in Syrien, von denen es 2022 insgesamt 344 gab, werden ebenfalls zunehmen.

Gewalttätige Konflikte und Krieg sind die wichtigsten Triebkräfte des Terrorismus, wobei 88 % der Terroranschläge und 98 % der Todesfälle in Ländern mit aktiven Konflikten auftreten.

Mehrere Länder erleben derzeit erhebliche ökologische und klimainduzierte Veränderungen, insbesondere in konfliktanfälligen Gebieten, die diese Probleme noch verschärfen. Laut ETR 2022 sind 27 Länder mit katastrophalen ökologischen Bedrohungen konfrontiert, während sie gleichzeitig eine geringe gesellschaftliche Belastbarkeit aufweisen. Diese Hotspot-Länder sind in drei Regionen zusammengefasst: Afrika südlich der Sahara, MENA und Südasien; sie sind auch die am stärksten vom Terrorismus betroffenen Regionen.

Die Entwicklung von Drohnen transformiert schnell die Art von Konflikten und hat sich zu einem neuen Trend bei Angriffen mit Gruppen wie dem IS, Boko Haram und Houthis entwickelt, welche die Technologie nutzen. Die jüngsten Schätzungen deuten darauf hin, dass 65 nichtstaatliche Akteure jetzt Drohnen einsetzen können. Diese haben eine Reichweite von wenigen Kilometern bis zu 1.500 Kilometern bei militärischen Versionen. Ihr Einsatz beim Angriff der Houthi auf die saudische Aramco im Jahr 2019 veranschaulicht die Macht dieser Technologie: Die Drohnen wurden vom Jemen aus gestartet, der mehr als 800 km entfernt ist. Das derzeitige Fehlen von Gegenmaßnahmen bedeutet, dass Drohnen wahrscheinlich häufiger zum Einsatz kommen werden.

Das Institute of Economics and Peace (IEP), eine renommierte internationale Denkfabrik, hat den 10. jährlich erscheinenden Global Terrorism Index veröffentlicht - die umfassendste Quelle für die neuesten Terrorismus-Trends weltweit. Der Index wertet verschiedene Faktoren aus, um die Punktzahl zu ermitteln. Hierzu gehört die Zahl der Vorfälle, der Todesopfer, der Verletzten und der Geiseln. Der Wert bezieht Konfliktinformationen und sozioökonomische Daten ein, um ein umfassendes Verständnis des Terrorismus zu vermitteln.

* Die Taliban übernahmen 2021 die Regierungsgewalt. Daher sind ihre Aktionen in den Daten für dieses Jahr nicht berücksichtigt.

