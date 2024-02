AtomVie Global Radiopharma collabore avec RLS et UPPI pour renforcer son réseau de distribution de produits radiothérapeutiques aux États-Unis

HAMILTON, ON, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie), l'une des principales sociétés de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), est fière d'annoncer sa collaboration stratégique avec RLS Radiopharmacies et UPPI LLC. (UPPI), deux leaders du secteur de la radiopharmacie et de la logistique. Cette démarche stratégique vise à renforcer les capacités logistiques d'AtomVie aux États-Unis et à assurer la distribution à grande échelle de produits radiopharmaceutiques de haute qualité en faisant de RLS et d'UPPI des partenaires clés au sein du réseau de distribution d'AtomVie aux États-Unis. AtomVie est spécialisée dans la fabrication selon les BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques ; RLS, le seul réseau de radiopharmacies accrédité par la Joint Commission aux États-Unis, possède et exploite 31 radiopharmacies couvrant plus de 80 % de la population des États-Unis ; et UPPI, organisée comme une société de groupement d'achat, apporte de vastes capacités en matière de logistique et de distribution.

AtomVie Global Radiopharma Collaborates with RLS & UPPI to Strengthen its Existing U.S. Radiotherapeutic Distribution Network

Les produits radiopharmaceutiques jouent un rôle essentiel dans les solutions de médecine de précision, en fournissant des traitements innovants et prometteurs pour diverses indications de cancer. Conscient des défis logistiques associés aux produits radiopharmaceutiques, compte tenu de leur courte demi-vie et de l'importance cruciale d'une administration en temps voulu, AtomVie, en collaboration avec RLS et UPPI, renforcera ses capacités de distribution et permettra à des traitements vitaux d'atteindre davantage de patients.

« Notre engagement à transformer la vie des patients grâce à des produits radiopharmaceutiques de haute qualité est au cœur de ce partenariat avec RLS et UPPI, a commenté Bruno Paquin, PDG d'AtomVie. Ces collaborations renforcent notre capacité à fournir des produits radiopharmaceutiques essentiels à un plus grand nombre d'endroits, garantissant ainsi un accès rapide aux patients qui dépendent de ces produits. Non seulement ces partenariats répondent à la demande actuelle, mais ils nous placent en position de croissance future, car nous augmentons considérablement notre capacité de fabrication et nous acquérons des capacités à l'échelle commerciale. »

Dans le cadre de ces accords, AtomVie s'appuiera sur le vaste réseau de radiopharmacies de RLS et d'UPPI, les deux sociétés ayant pour objectif de fournir rapidement des produits radiopharmaceutiques aux prestataires de soins de santé.

Stephen Belcher, PDG de RLS, s'est dit confiant quant à l'impact de ce partenariat sur les soins aux patients : « Les produits radiopharmaceutiques commencent à se dégrader très rapidement, et il est essentiel qu'ils parviennent aux patients en toute sécurité et dans les meilleurs délais. C'est pourquoi ce partenariat est si important. Nous sommes les experts du dernier kilomètre, et en ajoutant nos radiopharmacies à son réseau, AtomVie peut s'assurer que son portefeuille de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques et diagnostiques améliorant la vie arrive au bon endroit, au bon moment, à chaque fois. »

John Witkowski, président d'UPPI, a souligné l'impact de ce partenariat, qui favorise une plus grande accessibilité et un meilleur bien-être pour les individus : « Ce partenariat constitue une avancée significative dans l'amélioration de l'accès aux thérapies et aux diagnostics à base de radio-isotopes qui sauvent des vies. Il reflète notre engagement commun à fournir des solutions de médecine de précision aux patients de tout le pays. »

En tant que leaders dans leurs domaines respectifs, AtomVie, RLS et UPPI apportent une expertise unique à ce partenariat stratégique, en proposant des solutions radiopharmaceutiques homogènes et en soulignant leur objectif commun de révolutionner les soins aux patients en fournissant un accès cohérent à des options radiopharmaceutiques de haute qualité à l'échelle nationale.

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc.

AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) est une société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan pour la fabrication selon les BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète d'expertise scientifique, technique, réglementaire, de qualité, logistique et commerciale, combinée à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques jusqu'au marché commercial. AtomVie compte actuellement des clients internationaux menant des études dans plus de 20 pays. AtomVie construit actuellement une installation évolutive de pointe de plus de 6 500 mètres carrés à Hamilton (Ontario), qui devrait être prête à la fin de l'année 2024. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.atomvie.com/

À propos de RLS Inc.

RLS Radiopharmacies (Radioisotope Life Sciences) possède l'un des plus grands réseaux de radiopharmacies aux États-Unis, avec 31 radiopharmacies couvrant plus de 80 % de la population. La société propose également un vaste portefeuille de produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques. RLS s'efforce de fournir des produits radiopharmaceutiques de la plus haute qualité dans l'industrie en distribuant 100 % des produits injectables en doses unitaires dans des salles blanches construites selon les spécifications ISO 1644-1. Dans le cadre de son engagement en faveur de la qualité, RLS fournit des solutions sur mesure et un service exceptionnel à plus de 1 500 clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rls.bio .

À propos d'UPPI LLC

Fondée en 1998, UPPI est devenue un leader en médecine nucléaire traditionnelle et dans le domaine en pleine expansion du théranostic. Représentant plus de 60 sites d'exploitation indépendants et institutionnels à travers le pays, UPPI offre à ses membres une force nationale dans les relations d'achat ainsi qu'un accès à des programmes locaux personnalisables qui font progresser le professionnalisme de l'industrie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.uppi.org

