AtomVie Global Radiopharma conclut un accord de fourniture avec Ionetix Corporation pour accélérer le développement de la radiothérapie à l'Ac-225

HAMILTON, Ontario, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), une organisation mondiale de développement et de fabrication à façon de produits radiopharmaceutiques (CDMO) spécialisée dans la fabrication BPF et l'approvisionnement clinique, a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec Ionetix Corporation (Ionetix) afin d'améliorer l'accès à l'Actinium 225 (Ac-225) de qualité clinique pour ses partenaires dans le monde entier.

En vertu de cet accord, Ionetix fournira à AtomVie de l'Ac-225, un radio-isotope émetteur de particules alpha, de qualité conforme aux BPF en vigueur, qui sera utilisé dans le développement et la fabrication des programmes radiopharmaceutiques de ses clients. Ce partenariat renforce le portefeuille de services d'AtomVie et accroît sa capacité à soutenir un portefeuille à croissance rapide de traitements à base d'alpha.

Alors qu'AtomVie s'apprête à ouvrir sa nouvelle usine de fabrication de produits radiopharmaceutiques de pointe, la demande d'un approvisionnement fiable en radio-isotopes thérapeutiques continue d'augmenter. L'obtention d'isotopes de haute qualité comme l'Ac-225 jouera un rôle essentiel en permettant aux clients d'exécuter leurs programmes, de la recherche au développement clinique.

« Un accès fiable à des isotopes émetteurs de particules alpha de haute qualité comme l'Ac-225 est essentiel pour la prochaine génération de produits radiopharmaceutiques ciblés », a déclaré Bruno Paquin, directeur général d'AtomVie. « Notre partenariat avec Ionetix renforce notre capacité à soutenir les clients qui développent des thérapies alpha innovantes, tout en garantissant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement clinique, alors que nous nous préparons à ce que notre nouvelle installation soit prête à fonctionner et à répondre à la demande mondiale croissante en matière de radiothérapies. »

Grâce à cette collaboration, AtomVie entend fournir une valeur ajoutée à ses clients et partenaires en intégrant un réseau fiable d'approvisionnement en isotopes directement dans ses services de développement et de fabrication et dans son portefeuille croissant d'actifs basés sur l'Ac-225.

« Nous sommes fiers de nous associer à AtomVie à un moment où le domaine des produits radiopharmaceutiques ciblés s'accélère », a déclaré David Eve, vice-président des affaires médicales chez Ionetix. « En fournissant l'Ac-225 pour une utilisation clinique, nous contribuons à rendre le parcours plus fiable et plus évolutif pour les entreprises qui s'efforcent de mettre des thérapies alpha prometteuses à la disposition des patients. »

Cet accord renforce l'engagement des deux organisations à faire progresser l'innovation radiopharmaceutique et à répondre au besoin croissant de développement de la thérapie alpha dans le monde.

À propos d'AtomVie Global Radiopharma

AtomVie est une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan pour la fabrication BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète de services scientifiques, techniques, réglementaires, de qualité et de logistique, combinés à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques, phases I à III jusqu'à la commercialisation. AtomVie travaille actuellement avec des clients internationaux qui mènent des études cliniques dans plus de 28 pays à travers le monde. AtomVie construit actuellement une nouvelle installation ultramoderne de 72 300 pieds carrés, dont la mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026. Pour plus de détails, consultez notre site web https://www.atomvie.com/

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Tina Chainani, Responsable du développement commercial

E-mail : [email protected]

À propos d'Ionetix

Leader dans la technologie cyclotronique et la fabrication de radioisotopes, IONETIX propose des solutions innovantes qui permettent de disposer d'isotopes rares destinés aux produits radiopharmaceutiques diagnostiques et thérapeutiques. IONETIX fournit de l'actinium-225 (Ac-225) et de l'astate-211 (At-211) de haute pureté pour les alphathérapies ciblées, grâce à l'appui d'un réseau de distribution complet, de services de fabrication de médicaments sous contrat et d'une logistique spécialisée de première classe afin de garantir un accès mondial.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

David Eve, Vice-président, Affaires médicales

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848494/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Secur.jpg