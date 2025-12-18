AtomVie Global Radiopharma schließt Liefervertrag mit Ionetix Corporation zur Beschleunigung der Entwicklung von Ac-225-Strahlentherapeutika

HAMILTON, ONTARIO, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für Radiopharmazeutika, das sich auf die GMP-konforme Herstellung und klinische Versorgung spezialisiert hat, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit Ionetix Corporation (Ionetix) bekannt zu geben, um den Zugang zu klinischem Actinium 225 (Ac-225) für seine Partner weltweit zu verbessern.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ionetix AtomVie mit Ac-225 in cGMP-Qualität, einem Alpha-strahlenden Radioisotop, beliefern, das für die Entwicklung und Herstellung der radiopharmazeutischen Programme seiner Kunden verwendet wird. Diese Partnerschaft stärkt das Dienstleistungsportfolio von AtomVie und erweitert dessen Möglichkeiten, eine schnell wachsende Pipeline von Alpha-basierten Therapien zu unterstützen.

Da AtomVie die Inbetriebnahme seiner neuen hochmodernen Produktionsstätte für Radiopharmazeutika vorbereitet, steigt die Nachfrage nach einer zuverlässigen Versorgung mit therapeutischen Radioisotopen weiter an. Die Sicherung hochwertiger Isotope wie Ac-225 wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Programme von der Forschung bis zur klinischen Entwicklung voranzutreiben.

„Der zuverlässige Zugang zu hochwertigen Alpha-emittierenden Isotopen wie Ac-225 ist für die nächste Generation zielgerichteter Radiopharmazeutika von entscheidender Bedeutung", sagte Bruno Paquin, Chief Executive Officer von AtomVie. „Unsere Partnerschaft mit Ionetix stärkt unsere Fähigkeit, Kunden bei der Entwicklung innovativer Alpha-Therapien zu unterstützen und gleichzeitig die klinische Lieferkette zu sichern, während wir unsere neue Anlage betriebsbereit machen und die weltweit steigende Nachfrage nach Radiotherapeutika bedienen."

Durch diese Zusammenarbeit möchte AtomVie seinen Kunden und Partnern einen Mehrwert bieten, indem es ein zuverlässiges Isotopen-Liefernetzwerk direkt in seine Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen integriert und die Pipeline von Ac-225-basierten Produkten erweitert.

„Wir sind stolz darauf, in einer Zeit, in der sich der Bereich der zielgerichteten Radiopharmazeutika rasant entwickelt, mit AtomVie zusammenzuarbeiten", sagte David Eve, Vice President of Medical Affairs bei Ionetix. „Durch die Lieferung von Ac-225 für den klinischen Einsatz tragen wir dazu bei, Unternehmen, die daran arbeiten, vielversprechende Alpha-Therapien für Patienten verfügbar zu machen, einen zuverlässigeren und skalierbareren Weg zu ebnen."

Diese Vereinbarung unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, die Innovation im Bereich der Radiopharmazeutika voranzutreiben und den weltweit wachsenden Bedarf an der Entwicklung von Alpha-Therapien zu unterstützen.

Informationen zu AtomVie Global Radiopharma

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen sowie kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum an wissenschaftlichen, technischen, regulatorischen, qualitativen und logistischen Dienstleistungen in Verbindung mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von klinischen Studien der Phasen I bis III bis hin zu den kommerziellen Märkten. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die klinische Studien in über 28 Ländern weltweit durchführen. AtomVie baut derzeit eine neue, hochmoderne, zweckgebaute Anlage mit einer Fläche von 72.300 Quadratfuß, die im ersten Quartal 2026 betriebsbereit sein soll. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website https://www.atomvie.com/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Tina Chainani, Managerin für Geschäftsentwicklung

E-Mail: [email protected]

Informationen zu Ionetix

IONETIX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Zyklotrontechnologie und Radioisotopenherstellung und bietet innovative Lösungen, die den Zugang zu seltenen Isotopen für diagnostische und therapeutische Radiopharmazeutika ermöglichen. IONETIX liefert hochreines Actinium-225 (Ac-225) und Astatine-211 (At-211) für den Einsatz in zielgerichteten Alpha-Therapien (TATs), unterstützt durch ein umfassendes Vertriebsnetz, Auftragsherstellung von Arzneimitteln und spezialisierte „White Glove"-Logistik, um den weltweiten Zugang sicherzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Eve, Vice President, Medical Affairs

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848494/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Secur.jpg