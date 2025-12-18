- AtomVie Global Radiopharma firma un acuerdo de suministro con Ionetix Corporation para acelerar el desarrollo de radioterapéuticos con Ac-225

HAMILTON, ON, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de radiofármacos especializada en la fabricación según las buenas prácticas de fabricación (GMP) y el suministro clínico, se complace en anunciar una alianza estratégica con Ionetix Corporation (Ionetix) para mejorar el acceso al actinio 225 (Ac-225) de grado clínico para sus socios en todo el mundo.

En virtud de este acuerdo, Ionetix suministrará Ac-225 de grado cGMP, un radioisótopo emisor alfa, a AtomVie para su uso en el desarrollo y la fabricación de los programas radiofarmacéuticos de sus clientes. Esta asociación refuerza la cartera de servicios de AtomVie y amplía su capacidad para dar soporte a una línea de terapias basadas en alfa en rápido crecimiento.

Con AtomVie preparándose para lanzar su nueva y moderna planta de fabricación de radiofármacos, la demanda de un suministro fiable de radioisótopos terapéuticos sigue aumentando. Garantizar el suministro de isótopos de alta calidad como el Ac-225 será fundamental para que los clientes puedan avanzar en sus programas, desde la investigación hasta el desarrollo clínico.

«El acceso fiable a isótopos emisores de alfa de alta calidad como el Ac-225 es esencial para la próxima generación de radiofármacos dirigidos», afirmó Bruno Paquin, consejero delegado de AtomVie. «Nuestra asociación con Ionetix refuerza nuestra capacidad para apoyar a los clientes que desarrollan terapias alfa innovadoras, al tiempo que garantiza la seguridad de la cadena de suministro clínico mientras nos preparamos para poner en marcha nuestras nuevas instalaciones y satisfacer la creciente demanda mundial de radioterapéuticos».

A través de esta colaboración, AtomVie pretende proporcionar un mayor valor a sus clientes y socios mediante la integración de una red de suministro de isótopos fiable directamente en sus servicios de desarrollo y fabricación, y la ampliación de la cartera de activos basados en Ac-225.

«Estamos orgullosos de asociarnos con AtomVie en un momento en el que el campo de los radiofármacos dirigidos está experimentando un gran auge», destacó David Eve, vicepresidente de Asuntos Médicos de Ionetix. «Al suministrar Ac-225 para uso clínico, contribuimos a crear una vía más fiable y escalable para las empresas que trabajan para llevar terapias alfa prometedoras a los pacientes».

Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas organizaciones con el avance de la innovación en radiofármacos y el apoyo a la creciente necesidad de desarrollo de terapias alfa en todo el mundo.

Acerca de AtomVie Global Radiopharma

AtomVie es una empresa líder mundial en CDMO para la fabricación GMP y la distribución mundial de radiofármacos clínicos y comerciales. AtomVie ofrece una gama completa de servicios científicos, técnicos, normativos, de calidad y logísticos, combinados con una infraestructura especializada para el desarrollo de radiofármacos, desde estudios clínicos, fases I a III, hasta los mercados comerciales. AtomVie presta actualmente sus servicios a clientes internacionales que realizan estudios clínicos en más de 28 países de todo el mundo. AtomVie está construyendo actualmente unas nuevas instalaciones de última generación de 72 300 pies cuadrados, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el primer trimestre de 2026. Para obtener más información, visite nuestro sitio web https://www.atomvie.com/

Si desea más información contacte con

Tina Chainani, responsable de desarrollo de negocios

E-mail: [email protected]

Acerca de Ionetix

IONETIX es líder en tecnología de ciclotrones y fabricación de radioisótopos, y ofrece soluciones innovadoras que permiten el acceso a isótopos escasos para radiofármacos diagnósticos y terapéuticos. IONETIX suministra actinio-225 (Ac-225) y astato-211 (At-211) de alta pureza para su uso en terapias alfa dirigidas, con el respaldo de una amplia red de distribución, servicios de fabricación de medicamentos por contrato y una logística especializada de «guante blanco» para garantizar el acceso global.

Si desea más información contacte con:

David Eve, vicepresidente de asuntos médicos

E-mail: [email protected]

