AtomVie Global Radiopharma Inc. annonce sa scission et son financement de série A avec Avego

HAMILTON, Ontario, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma Inc. (« AtomVie ») a annoncé aujourd'hui la clôture réussie de son financement de série A avec Avego Management, LLC (« Avego »), une société d'investissement dans le domaine de la santé. AtomVie est une organisation de développement et de fabrication sous contrat leader au niveau mondial pour le développement, la fabrication et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques et a reçu un engagement de financement d'au moins 40 millions de dollars.

AtomVie est une entreprise dérivée du Centre pour le développement et la commercialisation des sondes (CPDC). Au sein de ce centre, l'unité commerciale de l'organisation de développement et de fabrication à façon, aujourd'hui AtomVie, a servi de fabricant et de fournisseur de bonnes pratiques de fabrication de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques à dose finie au cours des sept dernières années. AtomVie étendra sa capacité actuelle de fabrication de produits radiopharmaceutiques selon les bonnes pratiques de fabrication clinique pour inclure la production au stade commercial grâce à la construction d'une nouvelle installation ultramoderne conçue pour accueillir plusieurs isotopes. De plus, AtomVie complète son expertise en matière de fabrication et de logistique par un système de gestion de la qualité de haut niveau et un soutien réglementaire mondial.

« Nous avons travaillé sans relâche au cours des dernières années pour préparer ce moment », a déclaré Bruno Paquin, PDG d'AtomVie. « Tous les employés d'AtomVie sont extrêmement reconnaissants à Avego pour leur soutien et leur confiance. Nous sommes impatients de lancer AtomVie, de poursuivre la culture d'excellence que le CPDC a créée et de travailler avec Avego pour le succès à long terme d'AtomVie. »

« Avego est ravi de s'associer à AtomVie pour soutenir la croissance continue de l'une des principales organisations de développement et de fabrication sous contrat de produits radiopharmaceutiques », a déclaré Thomas Vandervort, associé directeur d'Avego. « L'équipe d'AtomVie et son expertise radiopharmaceutique collective sont inégalées, et notre partenariat fera progresser le développement des produits radiopharmaceutiques et améliorera les résultats pour les patients. »

AtomVie a renforcé sa gestion opérationnelle avec la récente nomination de Dodi Adar, directrice de l'exploitation, et la promotion de Rezwan Ashique, vice-président des opérations. Mme Adar apporte 17 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, avec une expertise dans la stimulation de la croissance et la rationalisation des processus opérationnels. M. Ashique a contribué au succès du CPDC pendant plus de huit ans, avec plus de 20 ans d'expertise approfondie en radiochimie, développement et fabrication de produits radiopharmaceutiques prêts à l'emploi selon les bonnes pratiques de fabrication.

Grâce à ses employés de classe mondiale et à son expérience approfondie de l'industrie radiopharmaceutique, AtomVie favorise le développement de radiothérapies de nouvelle génération dans le monde entier.

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc. (« AtomVie ») :

AtomVie, constituée fin 2021, est une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan à l'échelle mondiale pour la fabrication et la distribution de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux selon les bonnes pratiques de fabrication. AtomVie est la plus récente entreprise dérivée du CPDC. Fondé en 2008, le CPDC est un CECR (Centre d'excellence pour la commercialisation et la recherche) situé à l'Université McMaster à Hamilton, Ontario, Canada. Le CPDC a été créé avec le soutien de longue date des RCE (Réseaux de centres d'excellence), de l'Université McMaster et de l'IORC (Institut ontarien de recherche sur le cancer). L'expertise développée par le CPDC et sa position de leader mondial en matière de développement et de fabrication sous contrat constituent un tremplin pour la scission d'AtomVie. Pour en savoir plus sur AtomVie, rendez-vous sur le site www.atomvie.com ou contactez : [email protected] . Pour en savoir plus sur le CPDC, rendez-vous sur le site www.imagingprobes.ca ou contactez : [email protected] .

À propos d'Avego Management, LLC (« Avego ») :

Avego, fondée en 2015 par d'anciens entrepreneurs du secteur de la santé, est une société d'investissement multi-stratégies axée sur la santé, avec des bureaux en Géorgie et à New York. Grâce à ses trois stratégies, qui comprennent le capital-investissement, le capital-risque et un fonds spéculatif, Avego investit dans des entreprises privées et publiques qui développent et commercialisent des produits et services innovants pour les patients, les praticiens et les autres parties prenantes du continuum de soins. Pour en savoir plus sur Avego, rendez-vous sur le site www.avego.com ou contactez : [email protected] .

