AtomVie Global Radiopharma Inc. kündigt seine Ausgliederung und seine Serie-A-Finanzierung mit Avego an

HAMILTON ON, 24. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma Inc. („AtomVie") gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-A-Finanzierung mit Avego Management, LLC („Avego"), einer Investmentfirma im Gesundheitswesen, bekannt. AtomVie ist ein weltweit führendes CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) für die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von Radiopharmazeutika und hat eine Finanzierungszusage über mindestens 40 Millionen Dollar erhalten.

AtomVie ist eine Ausgründung aus dem CPDC (Centre for Probe Development and Commercialization), und innerhalb des CPDC diente die CMO-Geschäftseinheit, jetzt AtomVie, in den letzten sieben Jahren als GMP-Hersteller und -Lieferant von therapeutischen Radiopharmazeutika in fertiger Dosierung. AtomVie wird seine derzeitigen klinischen GMP-Herstellungskapazitäten für radiopharmazeutische Produkte durch den Bau einer neuen, hochmodernen Anlage, die für die Herstellung mehrerer Isotope ausgelegt ist, auf die kommerzielle Produktion ausweiten. Darüber hinaus ergänzt AtomVie seine Produktions- und Logistikkompetenz um ein Qualitätsmanagementsystem auf höchstem Niveau und globale regulatorische Unterstützung.

„Wir haben in den letzten Jahren unermüdlich auf diesen Moment hingearbeitet", so Bruno Paquin, CEO von AtomVie. „Alle Mitarbeiter von AtomVie sind Avego sehr dankbar für seine Unterstützung und sein Vertrauen. Wir freuen uns darauf, AtomVie auf dem Markt einzuführen, die Kultur der Exzellenz fortzusetzen, die das CPDC geschaffen hat, und mit Avego für den langfristigen Erfolg von AtomVie zusammenzuarbeiten."

„Avego freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit AtomVie, um das weitere Wachstum eines der führenden radiopharmazeutischen CDMOs zu unterstützen", erklärte Thomas Vandervort, Managing Partner von Avego. „Das AtomVie-Team und sein kollektives radiopharmazeutisches Fachwissen sind unübertroffen - unsere Partnerschaft wird die Entwicklung von Radiopharmazeutika vorantreiben und die Ergebnisse für die Patienten verbessern."

Mit der kürzlichen Ernennung von Dodi Adar, Chief Operating Officer, und der Beförderung von Rezwan Ashique, VP Operations, hat AtomVie sein operatives Management verstärkt. Frau Adar bringt 17 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie mit und verfügt über Fachkenntnisse in der Förderung von Wachstum und der Rationalisierung von Betriebsabläufen. Herr Ashique war über acht Jahre lang maßgeblich am Erfolg von CPDC beteiligt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Radiochemie, Entwicklung und GMP-Herstellung von gebrauchsfertigen Radiopharmazeutika.

Mit seinen erstklassigen Mitarbeitern und seiner umfassenden Erfahrung in der radiopharmazeutischen Industrie unterstützt AtomVie weltweit die Entwicklung von Radiotherapeutika der nächsten Generation.

Informationen zu AtomVie Global Radiopharma Inc. („AtomVie")

Das Ende 2021 gegründete Unternehmen AtomVie ist ein weltweit führendes CDMO für die GMP-Herstellung und den Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika und stellt die jüngste Ausgründung aus dem CPDC dar. Das CPDC wurde 2008 gegründet und ist ein CECR (Centre of Excellence for Commercialization and Research) an der McMaster University in Hamilton, Ontario, Kanada. Das CPDC wurde mit der langjährigen Unterstützung des NCE (Networks of Centres of Excellence), der McMaster University und des OICR (Ontario Institute for Cancer Research) gegründet. Das am CPDC entwickelte Fachwissen und seine Position als weltweit führendes CDMO stellen das Sprungbrett für die Ausgründung von AtomVie dar. Weitere Informationen über AtomVie finden Sie unter www.atomvie.com oder kontaktieren Sie [email protected] . Weitere Informationen über das CPDC finden Sie unter www.imagingprobes.ca oder kontaktieren Sie [email protected] .

Informationen zu Avego Management, LLC („Avego")

Avego wurde 2015 von ehemaligen Unternehmern des Gesundheitswesens gegründet und ist eine auf mehrere Strategien ausgerichtete Investmentfirma mit Büros in Georgia und New York. Über seine drei Strategien, zu denen Private Equity, Risikokapital und ein Hedge-Fonds gehören, investiert Avego in private und börsennotierte Unternehmen, die innovative Produkte und Dienstleistungen für Patienten, Ärzte und andere Akteure im Gesundheitswesen entwickeln und vermarkten. Weitere Informationen über Avego finden Sie unter www.avego.com oder kontaktieren Sie [email protected] .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882482/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Inc_.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1882483/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Inc_.jpg

SOURCE AtomVie Global Radiopharma Inc.