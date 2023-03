AtomVie Global Radiopharma Inc. construit une installation CDMO de pointe dédiée aux radiopharmaceutiques à Hamilton, en Ontario

TORONTO, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- La société AtomVie Global Radiopharma Inc. ( AtomVie ) est heureuse d'annoncer la signature d'un contrat de location avec Panattoni Development Company à Hamilton (Ontario, Canada) pour ses nouvelles installations de pointe. Les nouvelles installations d'AtomVie seront dédiées à la fabrication clinique et commerciale de masse et à la distribution mondiale de produits radiothérapeutiques, une classe de médicaments innovante et à forte croissance pour le traitement des patients atteints de cancer, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication.

AtomVie's new facility at 10 Aeropark Blvd, Hamilton, Ontario - credit of Panattoni Development Company. AtomVie Global Radiopharma Inc.

Actuellement implantée sur le campus de l'université McMaster, AtomVie exploite avec succès une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan au niveau mondial, qui abrite plus de dix programmes internationaux de fabrication de produits radiopharmaceutiques conformes aux bonnes pratiques de fabrication. La nouvelle installation de 64 000 pieds carrés, dont la mise en service est prévue en 2024, multipliera par plus de dix la capacité de production, permettant ainsi l'expansion des opérations cliniques et commerciales de la société afin de répondre aux besoins du marché de la radiopharmacie en pleine expansion.

Les nouvelles installations comprendront notamment des salles blanches et des laboratoires destinés à alimenter plus de 18 lignes de production, ainsi qu'un espace pour la fabrication commerciale de masse. Le site est stratégiquement situé à proximité de l'aéroport international Pearson de Toronto, de l'aéroport international John C. Munro d'Hamilton et de la frontière américaine. La société AtomVie est bien placée pour consolider et développer sa présence en tant que leader mondial de la fabrication radiopharmaceutique BPF, et pour aider les patients localement et dans le monde entier.

« AtomVie franchit une nouvelle étape importante en entamant un projet de construction qui décuplera sa capacité », a déclaré Bruno Paquin, PDG d'AtomVie Global Radiopharma. « Nous sommes ravis de continuer à faire partie de l'écosystème radiopharmaceutique d'Hamilton et, grâce à notre partenariat avec Panattoni, nous avons pu choisir le lieu d'implantation de notre nouvelle installation afin qu'il réponde aux besoins d'approvisionnement clinique et commercial en radiothérapies, de sorte que les patients puissent recevoir les traitements dont ils ont tant besoin. »

Kevin McNeill, associé au sein d'Avego et président du conseil d'administration d'AtomVie, a ajouté : « La nouvelle installation d'AtomVie fournira la capacité nécessaire pour suivre la forte croissance du marché radiopharmaceutique mondial. Nous sommes heureux de pouvoir répondre aux besoins croissants de nos clients et de nos patients. »

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc.

AtomVie a été officiellement lancée en août 2022 suite às la clôture réussie de son financement de série A de 40 millions de dollars par Avego. AtomVie, entreprise dérivée du Centre Probe Development and Commercialization (CPDC), est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de renom pour la fabrication et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux conformes aux bonnes pratiques de fabrication. S'appuyant sur une expertise acquise au sein du CPDC, un centre d'excellence de l'université McMaster, et sur sa réputation de CDMO radiopharmaceutique de haute qualité, AtomVie offre une gamme complète de savoir-faire en matière de science, de technique, de réglementation, de qualité, de logistique et de commerce, combiné à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, des études cliniques au marché commercial. AtomVie compte actuellement dix clients internationaux menant des études dans plus de 17 pays.

Pour en savoir plus sur AtomVie, rendez-vous sur le site www.atomvie.com ou contactez : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012147/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Inc_.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2012148/AtomVie_Global_Radiopharma_Inc__AtomVie_Global_Radiopharma_Inc_.jpg

SOURCE AtomVie Global Radiopharma Inc.