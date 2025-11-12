AtomVie Global Radiopharma liefert die erste Patientendosis von 225Ac-SSO110 für die Phase-1/2-Studie SANTANA-225 von Ariceum Therapeutics bei kleinzelligem Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium und Merkelzellkarzinom

HAMILTON, ONTARIO, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), ein führendes CDMO für Radiopharmazeutika, gab bekannt, dass es erfolgreich die erste Dosis 225Ac-SSO110 von Ariceum Therapeutics (Ariceum) geliefert hat, einem potenziell erst- und bestklassigen Actinium-225-markierten Antagonisten des Somatostatin-Typ-2-Rezeptors (SSTR2), der in Ariceums klinischer Phase-1/2-Studie (SANTANA-225) zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkarzinom (SCLC) und Merkelzellkarzinom (MCC) im fortgeschrittenen Stadium untersucht wird.

Im Rahmen dieser Partnerschaft nutzt AtomVie seine hochmodernen cGMP-Anlagen sowie sein umfassendes technisches Know-how, um die robuste und zuverlässige Herstellung von 225Ac-SSO110 zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit gewährleistet eine gleichbleibende Versorgung und kompromisslose Qualität von 225Ac-SSO110 zur Unterstützung der SANTANA-225-Studie.

„Wir fühlen uns geehrt, mit Ariceum zusammenzuarbeiten, um die kritische Menge an 225Ac-SSO110 für die klinische Studie SANTANA-225 zu liefern. Unsere Mission, das Leben von Patienten mit Radiopharmazeutika von hoher Qualität zu verbessern, treibt uns bei jedem Schritt unserer Arbeit an und wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, vielversprechende Therapien in der Onkologie den Patienten näher zu bringen", sagte Bruno Paquin, Geschäftsführer von AtomVie.

„Die Verabreichung der ersten Dosis an einen Patienten in unserer klinischen Studie SANTANA-225 ist ein wichtiger Meilenstein für Ariceum", sagte Manuel Sturzbecher-Höhne, Technologievorstand von Ariceum Therapeutics. „Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit AtomVie bei der Herstellung von 225Ac-SSO110. Ihre nachgewiesene GMP-Expertise sowie ihr unermüdlicher Einsatz für Qualität geben uns Zuversicht, dass wir 225Ac-SSO110 durch die klinische Entwicklung bringen und unsere Mission, Patienten, die mit diesen aggressiven sowie bislang unzureichend behandelten Krebsarten konfrontiert sind, transformative Therapien zu bieten, erfüllen werden."

Informationen AtomVie Global Radiopharma

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen sowie kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum wissenschaftlicher, technischer, regulatorischer, qualitativer und logistischer Dienstleistungen in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika von klinischen Studien bis hin zu den kommerziellen Märkten. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die klinische Studien in über 28 Ländern weltweit durchführen. AtomVie baut derzeit eine neue, hochmoderne Anlage mit einer Fläche von 72 300 sq ft (≈ 6710 m²), die Ende 2025 in Betrieb genommen werden soll.

Informationen zu Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics ist ein in der klinischen Phase befindliches Onkologieunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft der Behandlung von Patienten mit aggressiven und schwer zu behandelnden Krebsarten durch gezielte Strahlentherapien neu zu definieren. Das führende Programm des Unternehmens, 225Ac-SSO110, ein neuartiger Antagonist des Somatostatin-Typ-2-Rezeptors (SSTR2) mit klassenbestem Potenzial, wird derzeit in der Phase-1/2-Studie SANTANA-225 als erste Erhaltungsstrahlentherapie für kleinzelligen Lungenkrebs im extensiven Stadium (ES-SCLC) und Merkelzellkarzinom (MCC) untersucht – zwei Erkrankungen mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten und ungünstiger Prognose. Ariceum entwickelt außerdem den klinischen Produktkandidaten ATT001, einen neuartigen radioaktiv markierten I-123 PARP-Inhibitor, der für eine subzelluläre Präzisionsstrahlentherapie bei aggressiven soliden Tumoren entwickelt wurde.

Ariceum hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist in Deutschland, der Schweiz, Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen wird von führenden globalen Life-Science-Investoren unterstützt, darunter EQT Life Sciences, HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners und Earlybird Venture Capital.

