AtomVie Global Radiopharma fournit la première dose de 225Ac-SSO110 pour l'essai clinique de phase 1/2 SANTANA-225 d'Ariceum Therapeutics pour le cancer du poumon à petites cellules au stade étendu et le carcinome à cellules de Merkel

HAMILTON, ONTARIO, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma (AtomVie), une organisation radiopharmaceutique de développement et de fabrication sous contrat de premier plan, a annoncé qu'elle avait fourni avec succès la première dose de 225Ac-SSO110 d'Ariceum Therapeutics (Ariceum), un antagoniste du récepteur de la somatostatine de type 2 (SSTR2) marqué à l'Actinium-225, évalué dans l'essai clinique de phase 1/2 d'Ariceum (SANTANA-225) pour le traitement du cancer du poumon à petites cellules (CPPC) et du carcinome à cellules de Merkel (MCC) à un stade avancé.

Grâce à ce partenariat, AtomVie met à profit ses sites de bonnes pratiques de fabrication actuelles de pointe et son expertise technique approfondie pour permettre la fabrication robuste et fiable de 225Ac-SSO110. Cette collaboration garantit un approvisionnement constant et une qualité sans compromis de 225Ac-SSO110 pour soutenir l'étude SANTANA-225.

« Nous sommes honorés de nous associer à Ariceum pour fournir l'approvisionnement critique en 225Ac-SSO110 pour l'essai clinique SANTANA-225. Notre mission, qui consiste à transformer la vie des patients grâce à des produits radiopharmaceutiques de haute qualité, nous guide à chaque étape de notre travail, et nous sommes fiers de contribuer à rapprocher les thérapies prometteuses en oncologie des patients », a déclaré Bruno Paquin, PDG d'AtomVie.

« L'administration de la dose au premier patient de notre essai clinique SANTANA-225 est une étape importante pour Ariceum », a déclaré Manuel Sturzbecher-Höhne, directeur de la technologie d'Ariceum Therapeutics. « Nous sommes fiers de nous associer à AtomVie pour la fabrication du 225Ac-SSO110. Son expertise reconnue en matière de BPF et son engagement indéfectible en faveur de la qualité nous donnent confiance pour faire progresser le 225Ac-SSO110 dans le cadre du développement clinique et pour mener à bien notre mission qui consiste à apporter des thérapies transformatrices aux patients confrontés à ces cancers agressifs et mal pris en charge. »

À propos d'AtomVie Global Radiopharma

AtomVie est une organisation de développement et de fabrication sous contrat de premier plan pour la fabrication BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète de services scientifiques, techniques, réglementaires, de qualité et de logistique, combinés à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques jusqu'à la commercialisation. AtomVie travaille actuellement avec des clients internationaux qui mènent des études cliniques dans plus de 28 pays à travers le monde. AtomVie construit actuellement une nouvelle installation ultramoderne de 72 300 pieds carrés, dont le lancement est prévu pour la fin de l'année 2025.

À propos d'Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics est une société d'oncologie au stade clinique qui se consacre à redéfinir l'avenir des soins grâce à des radiothérapies ciblées pour les patients atteints de cancers agressifs et difficiles à traiter. Le programme phare de la société, 225Ac-SSO110, un nouvel antagoniste du récepteur de la somatostatine de type 2 (SSTR2) doté du meilleur potentiel de sa catégorie, fait actuellement l'objet de l'étude de phase 1/2 SANTANA-225 en tant que première radiothérapie d'entretien pour le cancer du poumon à petites cellules au stade étendu (ES-CPPC) et le carcinome à cellules de Merkel (MCC) - deux maladies aux options limitées et au pronostic défavorable. Ariceum développe également un produit clinique candidat, ATT001, un nouvel inhibiteur PARP radiomarqué I-123 conçu pour délivrer une radiothérapie de précision subcellulaire aux tumeurs solides agressives.

Basée à Berlin, Ariceum est présente en Allemagne, en Suisse, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La société est soutenue par des investisseurs mondiaux de premier plan dans le domaine des sciences de la vie, notamment EQT Life Sciences, HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners et Earlybird Venture Capital.

