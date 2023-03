AtomVie Global Radiopharma Inc. participe à d'importantes conférences pour les investisseurs

HAMILTON, Ontario, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) a le plaisir d'annoncer avoir été sélectionnée parmi les sociétés participantes et être disponible pour des entretiens individuels lors des prochaines conférences importantes pour les investisseurs :

Jefferies Radiopharma Innovation Summit

Date : 3 avril 2023 Lieu : New York, New York

Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference

Date : 25 avril 2023 Horaire : 11 h EST Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment Nord, Toronto, Ontario

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) :

AtomVie a été officiellement lancée en août 2022 suite à la clôture réussie de son financement de série A de 40 millions de dollars par Avego. AtomVie, entreprise dérivée du Centre Probe Development and Commercialization (CPDC), est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de renom pour la fabrication et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux conformes aux bonnes pratiques de fabrication. S'appuyant sur une expertise acquise au sein du CPDC, un centre d'excellence de l'université McMaster, et sur sa réputation de CDMO radiopharmaceutique de haute qualité, AtomVie offre une gamme complète de savoir-faire en matière de science, de technique, de réglementation, de qualité, de logistique et de commerce, combiné à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, des études cliniques au marché commercial. AtomVie compte actuellement dix clients internationaux menant des études dans plus de 17 pays. Pour en savoir plus sur AtomVie, rendez-vous sur le site www.atomvie.com ou contactez : [email protected] .

À propos de la Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference :

La Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference réunit des investisseurs américains, canadiens et internationaux qui s'intéressent aux nouveautés du secteur canadien. Les participants auront l'occasion d'obtenir des mises à jour de la part des principales sociétés canadiennes cotées en bourse et privées, par le biais de présentations et de réunions privées.

À propos de Bloom Burton & Co. :

Bloom Burton & Co. est une société qui se consacre à l'accélération des rendements dans le secteur des soins de santé, tant pour les investisseurs que pour les entreprises. Bloom Burton dispose d'une équipe expérimentée de professionnels de la médecine, de la science, de l'industrie et des marchés de capitaux qui fait preuve d'une grande diligence, ce qui, combiné à notre approche créative et entrepreneuriale, aide nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de monétisation. Bloom Burton et ses filiales fournissent des conseils en matière de financement, de fusions et d'acquisitions, de recherche sur les actions, de stratégie commerciale et de conseil scientifique, ainsi que des conseils en matière d'investissement direct, de création d'entreprises et de services d'incubation. Bloom Burton Securities Inc. est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI).

