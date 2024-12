AtomVie Global Radiopharma nomme le Dr Pratibhash Chattopadhyay au poste de Chief Business Officer afin d'accélérer la croissance et de renforcer le leadership.

En rejoignant AtomVie au cours de sa phase critique d'expansion, le Dr Chattopadhyay jouera un rôle essentiel dans l'avancement de la croissance stratégique d'AtomVie, qui se prépare à lancer son installation ultramoderne, dont l'achèvement est prévu pour 2025.

Cette installation de pointe décuplera la capacité de production, permettant à AtomVie de répondre à la demande mondiale croissante de produits radiopharmaceutiques. Forte d'une expertise inégalée et d'une expérience éprouvée, AtomVie est bien placée pour fournir un soutien à la fabrication clinique et commerciale, en travaillant main dans la main avec ses partenaires pour fournir des produits radiopharmaceutiques de haute qualité qui transforment la vie des patients.

« Je suis ravi de rejoindre AtomVie à un moment aussi passionnant de sa croissance », a déclaré le Dr Chattopadhyay. « L'engagement à renforcer la capacité de fabrication de produits radiopharmaceutiques et à mettre au point des solutions thérapeutiques avancées reflète l'engagement profond de l'entreprise à transformer les soins prodigués aux patients. Je me réjouis de contribuer à la mission d'AtomVie et de travailler aux côtés d'une équipe talentueuse et de partenaires internationaux pour proposer des traitements efficaces qui répondent à des besoins non satisfaits et améliorent la qualité de vie des patients dans le monde entier. »

Bruno Paquin, PDG d'AtomVie, a également exprimé son enthousiasme pour l'arrivée du Dr Chattopadhyay : « La connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique du Dr Chattopadhyay et sa capacité avérée à diriger la stratégie commerciale et l'innovation font de lui un complément précieux à notre équipe de direction. Son expertise nous permettra d'élargir nos partenariats afin de répondre aux besoins mondiaux croissants en produits radiopharmaceutiques. Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Chattopadhyay à bord et nous nous réjouissons de sa contribution au succès et au leadership d'AtomVie dans le secteur des CDMO radiopharmaceutiques. »

À propos d'AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie)

AtomVie est une CDMO de premier plan pour la fabrication BPF et la distribution mondiale de produits radiopharmaceutiques cliniques et commerciaux. AtomVie offre une gamme complète d'expertise scientifique, technique, réglementaire, de qualité, logistique et commerciale, combinée à une infrastructure spécialisée pour le développement de produits radiopharmaceutiques, depuis les études cliniques jusqu'au marché commercial. AtomVie sert actuellement des clients internationaux qui mènent des études dans plus de 25 pays à travers le monde. La nouvelle installation de pointe d'AtomVie, d'une superficie de 72 300 pieds carrés, est située à Hamilton, en Ontario, et devrait être inaugurée en 2025. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.atomvie.com/

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à à [email protected]

