Atradius Collections publie la 14e édition de son Guide du Recouvrement International

AMSTERDAM, le 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'impact du COVID-19 sur l'économie mondiale entraîne une détérioration du comportement de paiement des entreprises dans le monde entier. Maîtriser les pratiques et législations propres à chaque pays en matière de recouvrement de factures est crucial pour maximiser ses taux de recouvrement et minimiser les défauts de paiement. Le Guide du Recouvrement International est à lire absolument par tous les professionnels du credit management qui souhaitent améliorer leur recouvrement dans un contexte extrêmement complexe.

Téléchargez votre exemplaire maintenant: https://atradiuscollections.com/fr/connect/guide-du-recouvrement-international-de-cr%C3%A9ances.html

– La dernière étude économique Atradius prévoit une augmentation de 26% des faillites dans le monde cette année alors que la pandémie de coronavirus continue de pousser l'économie mondiale vers la récession. Cela pourrait entraîner des retards ou des défauts de paiement qui ont des répercussions majeures sur toutes les entreprises. Il est impératif que les entreprises évoluant à l'international prennent des décisions éclairées sur le recouvrement de leurs créances en retard de paiement.

Maîtriser les pratiques commerciales de ses partenaires étrangers, respecter les cadres juridiques de chaque pays d'exportation sont de réels défis auxquels sont confrontées les équipes dédiées au recouvrement de toutes entreprises. Sociétés exportatrices et multinationales de toutes tailles sauront apprécier les informations pratiques sur 50 pays regroupées dans le Guide du Recouvrement International. Du règlement à l'amiable - recouvrement de créances en veillant au maintien des relations client/fournisseurs - aux procédures judiciaires - recours à la législation locale pour recouvrer plus efficacement ses factures impayées - le Guide du Recouvrement International fournit toutes les informations utiles et une réelle expertise en matière de recouvrement.

Depuis sa création, le Guide du Recouvrement International est devenu une référence pour les entreprises à travers le monde qui cherchent à lancer ou perfectionner leur gestion du recouvrement BtoB. Le contexte actuel interdit toute approximation dans la façon d'appréhender ses retards de paiement. Ce guide est un précieux allié pour renforcer ses actions de recouvrement et protéger sa trésorerie.

"Nos avocats et gestionnaires de recouvrement ont partagé dans ce Guide du Recouvrement International leur expertise et leur expérience quotidienne du recouvrement dans un environnement international et BtoB. Je suis sûr que vous y trouverez une source d'informations très utiles et approfondies pour éclairer vos décisions en matière de recouvrement de créances commerciales," déclare Rudi de Greve, Directeur Monde des Opérations chez Atradius Collections.

Téléchargez ici votre exemplaire du 14e Guide du Recouvrement International: https://atradiuscollections.com/fr/connect/guide-du-recouvrement-international-de-cr%C3%A9ances.html

A propos d'Atradius Collections

Avec une présence dans 33 pays, Atradius Collections propose des services de recouvrement de créances commerciales dans 96% des pays du monde. Sa large gamme de services, du précontentieux aux procédures amiables, judiciaires et collectives, permet aux entreprises de recouvrer leurs créances impayées à travers le monde. Atradius Collections fait partie de Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), un des leaders de l'assurance-crédit en Espagne et dans le monde.

