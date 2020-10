Nu beschikbaar: de 14e editie van het internationale incasso handboek van Atradius Collections

AMSTERDAM, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- De gevolgen van COVID-19 voor de wereldeconomie kunnen ertoe leiden dat het B2B-betalingsgedrag wereldwijd verslechtert. Land specifieke kennis over wet- en regelgeving is cruciaal voor het innen van openstaande vorderingen en om afschrijving te beperken. Het internationale incasso handboek is een must-read voor internationale bedrijven die meer willen incasseren op hun openstaande facturen.

Download hier uw exemplaar: https://atradiuscollections.com/nl/connect/download-het-internationaal-incassohandboek.html

– Economisch onderzoek van Atradius voorspelt dit jaar een wereldwijde toename van 26% in het aantal faillissementen, doordat het Corona virus de wereldeconomie in een recessie heeft geduwd. De recessie zal leiden tot betalingsachterstanden welke grote impact hebben op bedrijven. Het is noodzakelijk dat internationale bedrijven weloverwogen beslissingen nemen over het incasseren van hun achterstallige vorderingen.

Buitenlandse betalingsgewoontes met inachtneming van lokale wettelijke kaders is één van de belangrijkste uitdagingen bij het incasseren van openstaande facturen in het buitenland.

Multinationals kunnen nu gebruik maken van het internationale incasso handboek van Atradius Collections waarin de incassoprocessen van 50 landen nader worden beschreven. Van minnelijke incasso – met behoud van de klantrelatie – tot juridische procedures volgens lokale wetgeving, het internationale incasso handboek geeft waardevolle inzichten en professionele expertise.

Sinds de eerste publicatie heeft het internationale incasso handboek, dat jaarlijks verschijnt, het vertrouwen gewonnen van bedrijven wereldwijd en is uitgegroeid tot een informatiebron voor het innen van internationale vorderingen. In de huidige economische omstandigheden is het een waardevol instrument voor elk bedrijf dat zijn cashflow wil beheren.

'In het internationale incasso handboek worden ervaring en expertise van onze incassospecialisten en advocaten met u gedeeld. Ik weet zeker dat u het een waardevolle en nuttige informatiebron vindt voor al uw zakelijke beslissingen met betrekking tot het incasseren van uw openstaande facturen,' zegt Rudi de Greve, Global Operations Officier bij Atradius Collections.

Over Atradius Collections

Atradius Collections is actief in 33 landen en biedt B2B incassodiensten aan in 96% van de landen wereldwijd. Atradius Collections levert haar klanten verschillende services. Deze services zijn allemaal gericht op het afdekken van financiële risico's, het oplossen van betalingsissues of op het verschaffen van inzichten (op basis van data). Atradius Collections maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), één van 's werelds grootste kredietverzekeraars.

