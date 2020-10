Saatavilla nyt: Atradius Collectionsin kansainvälisen perinnän käsikirjan 14. painos

AMSTERDAM, 14 lokakuuta 2020 /PRNewswire/ -- COVID-19:n seuraukset maailmantalouteen voivat aiheuttaa B2B-maksukäyttäytymisen heikentymisen maailmanlaajuisesti. Velanperintää koskevien maakohtaisten käytäntöjen ja lainsäädännön tunteminen on tarpeen takaisinperinnän tehostamiseksi sekä alaskirjausten minimoimiseksi. Kansainvälinen perintäkäsikirja on oleellinen kaikille, jotka haluavat parantaa perintäänsä tässä epävarmassa tilanteessa.

Lataa kopio täältä: https://atradiuscollections.com/fi/connect/kansainv%C3%A4linen-perint%C3%A4-k%C3%A4sikirja.html

– Atradiuksen tuorein talousennuste ennakoi maksukyvyttömyyden kasvavan 26% tänä vuonna koronaviruksen työntäessä maailmantalouden taantumaan. Tämä voi johtaa maksuviivästyksiin tai maksuhäiriöihin, joilla on heijastusvaikutus kaikkiin yrityksiin. On välttämätöntä, että kansainväliset yritykset tekevät asiantuntevia päätöksiä erääntyneiden myyntisaamistensa perinnässä.

Työskentely ulkomaisten maksukäytäntöjen sekä lainsäädäntökehysten puitteissa on ollut yksi suurimmista velanperinnän haasteista ulkomailla. Nyt monikansalliset yritykset voivat käyttää kansainvälistä perintäkäsikirjaa opastamaan heitä erilaisissa perintämenetelmissä 50:ssä eri maassa. Sovinnollisista ratkaisuista – vanhojen velkojen periminen samalla liikesuhteita ylläpitäen – oikeudelliseen perintään – saatavien periminen oikeustoimien avulla paikallisen lainsäädännön mukaisesti, kansainvälinen perintäkäsikirja tarjoaa hyödyllistä tietoa sekä laajaa asiantuntemusta.

Ensimmäisen painoksensa jälkeen kansainvälinen perintäkäsikirja on voittanut yritysten luottamuksen ja siitä on tullut tärkeä työkalu kansainvälisessä velanperinnässä. Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa se on arvokas työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat suojata kassavirtansa.

"Our lawyers and collectors have shared a great deal of their expertise and experience in the International Debt Collections Handbook. I'm sure you will find it a highly useful, in-depth resource for all your business decisions relating to debt collections," kertoo Rudi de Greve, Atradius Collectionsin Global Operations Officer.

Lataa kansainvälisen velanperinnän käsikirjan 14. Painos tästä: https://atradiuscollections.com/fi/connect/kansainv%C3%A4linen-perint%C3%A4-k%C3%A4sikirja.html

