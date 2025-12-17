ATTACK SHARK dévoile la V8 : Une souris de gaming sans fil légère de nouvelle génération conçue pour dominer la concurrence

NEW YORK, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 15 décembre, ATTACK SHARK, une marque de périphériques de gaming spécialisée dans les claviers mécaniques, les souris et les accessoires de gaming abordables et de haute performance, lance la V8, une souris de jeu sans fil légère de nouvelle génération conçue pour l'esport. Conçue pour les joueurs compétitifs à la recherche d'une réponse plus rapide, d'une plus grande stabilité et d'un confort durable, la V8 constitue une technologie révolutionnaire, et s'établit comme nouvelle référence pour les souris de gaming.

ATTACK SHARK Unveils V8: A Next-Generation Lightweight Wireless Gaming Mouse

Conçue en collaboration avec la communauté des joueurs ATTACK SHARK, la souris V8 est dotée d'un récepteur sans fil en aileron de requin avec une antenne améliorée pour des signaux plus forts et une transmission stable. Sa conception unique garantit une faible latence, même dans les environnements à fortes interférences. Un voyant LED permet de visualiser instantanément la connectivité, le taux d'interrogation et l'état de la batterie, offrant ainsi une expérience sans fil fiable et ininterrompue pour les jeux compétitifs.

Basée sur la puce Nordic 54L15 avec une fréquence de processeur deux fois supérieure à celle des puces 52840, la V8 offre un double taux d'interrogation 8K (filaire et sans fil) pour un rafraîchissement d'entrée ultra-rapide. Un mode Rage est disponible pour des performances compétitives optimales. Par ailleurs, une vitesse de suivi ≥ 20 000 FPS garantit une précision au pixel près, tandis que son architecture à faible consommation d'énergie prolonge la durée de vie de la batterie.

Avec un poids de seulement 56 grammes, la V8 glisse plus rapidement avec un contrôle sans effort, soulageant la tension du poignet pendant les entraînements marathon et les tournois. Sa silhouette ergonomique primée est appréciée par les pros et les fans du monde entier, tandis qu'une structure interne améliorée renforce sa rigidité et sa durabilité.

La V8 utilise des commutateurs optiques Omron conçus pour plus de 100 millions de clics, pour un retour tactile constant et une fiabilité à long terme. Associée au logiciel avancé d'ATTACK SHARK pour une personnalisation poussée, elle garantit une commande rapide comme l'éclair et un contrôle précis adapté à chaque style de jeu, offrant aux utilisateurs la vitesse et la fiabilité nécessaires pour dominer tous les adversaires.

Alliant une durabilité exceptionnelle à une sensation de clic raffinée, la V8 reflète l'engagement d'ATTACK SHARK en matière d'innovation et son influence croissante dans le domaine du matériel esports. Conçue pour une précision et une réactivité de niveau professionnel, elle offre aux joueurs compétitifs une solution de haute performance à un prix accessible.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://attackshark.com/ ou suivre la marque sur les réseaux sociaux et Discord. Pour passer commande, veuillez visiter la boutique Amazon d'ATTACK SHARK pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et le Japon.

