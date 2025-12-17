ATTACK SHARK stellt die V8 vor: Eine leichte kabellose Gaming-Maus der nächsten Generation, entwickelt für Wettbewerbsvorteile

NEW YORK, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Dezember brachte ATTACK SHARK, eine Marke für Gaming-Peripheriegeräte, die sich auf erschwingliche, leistungsstarke mechanische Tastaturen, Gaming-Mäuse und Zubehör spezialisiert hat, die V8 auf den Markt, eine leichte kabellose Gaming-Maus der nächsten Generation, die speziell für eSports entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um eine ultraleichte kabellose Gaming-Maus der nächsten Generation, die speziell für den professionellen eSports-Einsatz entwickelt wurde. Sie verfügt über bahnbrechende Technologie und setzt neue Maßstäbe für Gaming-Mäuse.

ATTACK SHARK Unveils V8: A Next-Generation Lightweight Wireless Gaming Mouse

Die V8 entstand in enger Zusammenarbeit mit der ATTACK SHARK Community und ist mit einem neu entwickelten kabellosen Empfänger in Haifischflossenform ausgestattet. Dank einer optimierten Antennenkonstruktion gewährleistet dieser eine besonders stabile Signalübertragung und minimiert Latenzen selbst in Umgebungen mit starken Funkstörungen. Eine integrierte LED-Anzeige informiert in Echtzeit über Verbindungsstatus, Abfragerate und Akkustand und sorgt so für ein zuverlässiges, unterbrechungsfreies Wireless-Erlebnis im Wettkampf.

Angetrieben vom Nordic 54L15-Chip mit einer Kernfrequenz, die doppelt so hoch ist wie die von 52840-Chips, bietet die V8 zwei 8K-Abfrageraten für eine ultraschnelle Eingabeaktualisierung. Für Spitzenleistungen im Wettkampf steht ein Rage-Modus zur Verfügung. Gleichzeitig sorgt eine Tracking-Geschwindigkeit von ≥20.000 FPS für pixelgenaue Präzision, während die energiesparende Architektur die Batterielebensdauer verlängert.

Mit einem Gewicht von nur 56 Gramm gleitet die V8 schneller und lässt sich mühelos steuern, wodurch die Belastung des Handgelenks bei Marathon-Trainingseinheiten und Turnieren verringert wird. Ihre Form folgt einer preisgekrönten ergonomischen Silhouette, die von Profis und Fans weltweit geschätzt wird, während eine verbesserte interne Struktur die Steifigkeit und Haltbarkeit erhöht.

Die V8 verwendet optische Schalter von Omron, die für über 100 Millionen Klicks ausgelegt sind und ein konsistentes taktiles Feedback sowie langfristige Zuverlässigkeit bieten. In Kombination mit der fortschrittlichen Software von ATTACKSHARK für umfassende Anpassungsmöglichkeiten sorgt sie für blitzschnelle Auslösung und präzise Steuerung, die auf jeden Spielstil zugeschnitten ist, und bietet Benutzern die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, um jeden Gegner zu übertrumpfen.

Mit ihrer außergewöhnlichen Langlebigkeit und ihrem raffinierten Klickgefühl spiegelt der V8 das Engagement von ATTACK SHARK für Innovation und ihren wachsenden Einfluss im Bereich der eSports-Hardware wider. Sie wurde für professionelle Präzision und Reaktionsfähigkeit entwickelt und bietet Wettkampfspielern eine leistungsstarke Lösung zu einem erschwinglichen Preis.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://attackshark.com/ oder verbinden Sie sich mit der Marke auf Social Media und Discord. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den ATTACK SHARK Amazon Store für die USA, GB, Europa und Japan.

