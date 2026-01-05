Beatbot presenta AquaSense X en CES 2026 y es galardonado con el premio CES Innovation Awards

Un sistema inteligente de última generación para el cuidado de piscinas que combina la limpieza basada en inteligencia artificial con el mantenimiento automatizado posterior a la limpieza

BERLÍN, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, líder mundial en robótica inteligente para piscinas, ha presentado hoy el ecosistema Beatbot AquaSense X, un sistema inteligente de última generación para el cuidado de piscinas. Compuesto por el robot limpiador de piscinas con IA Beatbot AquaSense X y la estación de limpieza Beatbot AstroRinse, el sistema combina una limpieza autónoma de alto rendimiento con un mantenimiento posterior integrado, lo que hace que el cuidado moderno de las piscinas sea más fácil, limpio y fluido que nunca.

Beatbot Introduces AquaSense X at CES 2026

Limpieza inteligente con reconocimiento del entorno real

El robot Beatbot AquaSense X funciona con Beatbot AI 2.0 y el último sistema HybridSense™ AI Vision, que duplica el número de tipos de residuos reconocidos de 20 a 40 y amplía la cobertura de detección desde el fondo de la piscina hasta el suelo y la superficie del agua. Al combinar imágenes basadas en cámaras con sensores infrarrojos y ultrasónicos, el sistema identifica los residuos con mayor precisión, adapta sus patrones de limpieza y optimiza la cobertura en suelos, paredes, la línea de flotación e incluso la superficie del agua.

El robot también utiliza sensores ultrasónicos duales en la parte inferior para ayudar a identificar escalones, bordes y plataformas poco profundas, lo que le permite navegar con mayor confianza por profundidades variables y mantener un rendimiento de limpieza constante en áreas como salientes para tomar el sol y zonas poco profundas.

El robot Beatbot AquaSense X también admite el control por voz sin manos cuando se encuentra fuera de la piscina o flotando en la superficie del agua, con integración para Google Home, Alexa y Siri. Los usuarios pueden iniciar ciclos de limpieza, comprobar el estado de la batería, activar el bloqueo para niños y recibir alertas de voz cuando finaliza la limpieza, lo que añade un nuevo nivel de comodidad al cuidado de la piscina.

Mantenimiento posterior a la limpieza, simplificado

La estación de limpieza AstroRinse presenta el primer sistema de limpieza de filtros totalmente automático del mundo para robots limpiadores de piscinas. Después de cada ciclo de limpieza, los usuarios solo tienen que colocar el robot Beatbot AquaSense X en la estación, que se encarga de todo: enjuagar el filtro interno, vaciar el depósito de residuos y recargar el robot.

Una vez acoplado, la estación activa un retrolavado giratorio a alta presión que limpia el filtro y dirige los residuos directamente a un contenedor de basura sellado. En solo 3 minutos, el filtro queda completamente limpio y listo para la siguiente limpieza sin necesidad de mantenimiento manual.

La gran capacidad de 22 litros de la estación permite realizar hasta dos ciclos de limpieza completos por semana durante dos meses sin necesidad de vaciar o sustituir la bolsa de polvo desechable, lo que mantiene los residuos perfectamente contenidos y minimiza el desorden.

«Los clientes nos han dicho constantemente que el mantenimiento del robot después de la limpieza seguía siendo un gran problema», destacó Siler Wang, fundador y consejero delegado de Beatbot. «Con el ecosistema Beatbot AquaSense X, nos propusimos eliminar esa carga, haciendo que tanto la limpieza de la piscina como el mantenimiento del robot fueran más inteligentes, más limpios y realmente sencillos para el usuario».

Reconocido en el CES por su innovación líder en el sector

El ecosistema Beatbot AquaSense X ha sido galardonado con el premio CES 2026 Innovation Awards Honoree en la categoría de electrodomésticos, lo que destaca su uso avanzado de la inteligencia artificial, su diseño inteligente y su experiencia centrada en el usuario. Este reconocimiento refleja el compromiso continuo de Beatbot por unir la ingeniería robótica de alta gama con la usabilidad cotidiana.

Más allá de transformar el cuidado de las piscinas domésticas con AquaSense X, Beatbot está ampliando su trabajo en robótica acuática para apoyar la monitorización medioambiental y la investigación sobre la calidad del agua.

Avances en la tortuga robótica acuática de Beatbot.

Tras su exitoso debut en CES 2025, la tortuga robótica acuática de Beatbot ha experimentado importantes mejoras desde el prototipo estático del año pasado. La última versión cuenta ahora con un sistema inteligente de percepción robótica con doble cámara y una nueva arquitectura de accionamiento multibrazo, lo que permite al robot percibir activamente su entorno, rastrear objetivos específicos e interpretar determinados gestos con las manos para responder en consecuencia.

Diseñada para moverse por el agua con un realismo sorprendente, la RoboTurtle ahora puede navegar por entornos acuáticos de forma muy similar a una tortuga marina real, utilizando sus cámaras y sensores integrados para evitar obstáculos y ajustar la dirección. Su cabeza y sus extremidades permiten movimientos flexibles y multiangulares, imitando el comportamiento natural de las tortugas, lo que supone un importante paso adelante en la exploración de Beatbot de la robótica para la investigación marina y las aplicaciones medioambientales más allá de las piscinas residenciales.

Disponibilidad y precio

El AquaSense X Ecosystem estará disponible el 5 de enero de 2026, con un precio de venta recomendado de 4.250 euros. Los primeros 200 clientes podrán participar en un programa de reserva limitado con un depósito de 250 euros para asegurarse ventajas exclusivas por tiempo limitado.

Además, tanto el Aquatic RoboTurtle como el ecosistema AquaSense X se presentarán en el CES 2026, junto con el debut de la imagen de marca mejorada de Beatbot, en el expositor de Beatbot en Venetian Expo, pabellones A-D, expositor número 53852.

Acerca de Beatbot

Beatbot es una de las marcas de robots limpiadores de piscinas de más rápido crecimiento en todo el mundo. Impulsada por la innovación continua, permite a las personas perfeccionar la vida en la piscina y enriquecer su vida cotidiana. Fundada con la misión de reinventar el cuidado de las piscinas a través de la inteligencia y el diseño, Beatbot cuenta con alrededor de 500 patentes (concedidas y pendientes) y está impulsada por un equipo en el que el 60% son expertos en I+D. La empresa es pionera en tecnologías de automatización avanzadas que son fáciles de usar, inteligentes y con un diseño atractivo. Al inspirar un nuevo estándar de vida, Beatbot se asegura de que su tecnología pase a un segundo plano, devolviendo a los usuarios su tiempo, confianza y orgullo.

Aprenda más en: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854162/Beatbot_Introduces_AquaSense_X_at_CES_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/Beatbot_logo.jpg