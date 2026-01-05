Beatbot präsentiert AquaSense X auf der CES 2026 und wird mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet

Ein intelligentes Poolpflegesystem der nächsten Generation, das KI-gestützte Reinigung mit automatisierter Nachpflege kombiniert

BERLIN, 5. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Poolrobotik, hat heute das Beatbot AquaSense X Ecosystem vorgestellt, ein intelligentes Poolpflegesystem der nächsten Generation. Das System besteht aus dem Beatbot AquaSense X KI-Roboter-Poolreiniger und der Beatbot AstroRinse-Reinigungsstation und kombiniert leistungsstarke autonome Reinigung mit integrierter Nachreinigung, wodurch die moderne Poolpflege einfacher, sauberer und nahtloser als je zuvor wird.

Intelligente Reinigung mit Realitätsbewusstsein

Der Beatbot AquaSense X-Roboter wird von Beatbot AI 2.0 und dem neuesten HybridSense™ KI-Vision-System angetrieben, das die Anzahl der erkannten Schmutzarten von 20 auf 40 verdoppelt und den Erfassungsbereich vom Poolboden auf den Boden und die Wasseroberfläche ausweitet. Durch die Kombination von kamerabasierter Bildgebung mit Infrarot- und Ultraschallsensoren identifiziert das System Schmutz genauer, passt seine Reinigungsmuster an und optimiert die Abdeckung von Böden, Wänden, der Wasserlinie und sogar der Wasseroberfläche.

Der Roboter verwendet außerdem zwei Ultraschallsensoren an der Unterseite, um Stufen, Kanten und flache Plattformen zu identifizieren, sodass er sicherer durch unterschiedliche Tiefen navigieren und eine gleichbleibende Reinigungsleistung in Bereichen wie Sonnenbänken und flachen Zonen aufrechterhalten kann.

Der Beatbot AquaSense X-Roboter unterstützt auch die freihändige Sprachsteuerung außerhalb des Pools oder auf der Wasseroberfläche, mit Integration für Google Home, Alexa und Siri. Benutzer können Reinigungszyklen starten, den Batteriestatus überprüfen, die Kindersicherung aktivieren und Sprachbenachrichtigungen erhalten, wenn die Reinigung abgeschlossen ist, was die Poolpflege noch komfortabler macht.

Vereinfachte Wartung nach der Reinigung

Die AstroRinse-Reinigungsstation führt das weltweit erste vollautomatische Filterreinigungssystem für Roboter-Poolreiniger ein. Nach jedem Reinigungszyklus stellen Benutzer den Beatbot AquaSense X-Roboter einfach auf die Station, die sich dann um alles kümmert, vom Spülen des internen Filters über das Leeren des Schmutzbehälters bis hin zum Aufladen des Roboters.

Sobald der Roboter angedockt ist, aktiviert die Station eine rotierende Hochdruck-Rückspülung, die den Filter reinigt und den Schmutz direkt in einen versiegelten Abfallbehälter leitet. In nur 3 Minuten ist der Filter vollständig gereinigt und für den nächsten Einsatz bereit, ohne dass eine manuelle Wartung erforderlich ist.

Die Station hat ein großes Fassungsvermögen von 22 Litern und kann bis zu zwei vollständige Reinigungszyklen pro Woche für bis zu zwei Monate aufnehmen, ohne dass der Einweg-Staubbeutel geleert oder ausgetauscht werden muss, sodass der Schmutz ordentlich aufgefangen wird und die Verschmutzung minimiert wird.

„Kunden haben uns immer wieder gesagt, dass die Wartung des Roboters nach der Reinigung immer noch ein großes Problem darstellt", sagte Siler Wang, Gründer und CEO von Beatbot. „Mit dem Beatbot AquaSense X Ecosystem haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese Belastung zu beseitigen und sowohl die Poolreinigung als auch die Wartung des Roboters für den Benutzer intelligenter, sauberer und wirklich mühelos zu gestalten."

Auf der CES für branchenführende Innovation ausgezeichnet

Das Beatbot AquaSense X Ecosystem wurde bei den CES 2026 Innovation Awards in der Kategorie „Haushaltsgeräte" ausgezeichnet, wobei insbesondere der fortschrittliche Einsatz von KI, das intelligente Design und die benutzerorientierte Erfahrung hervorgehoben wurden. Die Auszeichnung spiegelt das kontinuierliche Engagement von Beatbot wider, hochwertige Robotertechnik mit alltäglicher Benutzerfreundlichkeit zu verbinden.

Beatbot revolutioniert nicht nur die Pflege von privaten Pools mit AquaSense X, sondern erweitert auch seine Arbeit im Bereich der Wasserrobotik, um die Umweltüberwachung und die Wasserqualitätsforschung zu unterstützen.

Fortschritte bei Beatbots Aquatic RoboTurtle

Aufbauend auf seinem starken Debüt auf der CES 2025 hat Beatbots Aquatic RoboTurtle seit dem statischen Prototyp des letzten Jahres erhebliche Verbesserungen erfahren. Die neueste Version verfügt nun über ein intelligentes Roboter-Wahrnehmungssystem mit zwei Kameras und eine neue Multi-Arm-Antriebsarchitektur, die es dem Roboter ermöglicht, seine Umgebung aktiv wahrzunehmen, bestimmte Ziele zu verfolgen und ausgewählte Handgesten zu interpretieren, um entsprechend zu reagieren.

RoboTurtle wurde entwickelt, um sich mit lebensechtem Realismus durch das Wasser zu bewegen, und kann nun ähnlich wie eine echte Meeresschildkröte durch aquatische Umgebungen navigieren, wobei er seine Kameras und integrierten Sensoren zur Hindernisvermeidung und Richtungsanpassung nutzt. Sein Kopf und seine Gliedmaßen unterstützen flexible Bewegungen in mehreren Winkeln und ahmen das natürliche Verhalten von Schildkröten nach. Dies ist ein bedeutender Fortschritt in Beatbots Erforschung der Robotik für die Meeresforschung und Umweltanwendungen über den privaten Poolbereich hinaus.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Das AquaSense X Ecosystem wird am 5. Januar 2026 zu einem UVP von 4.250 Euro erhältlich sein. Die ersten 200 Kunden können an einem limitierten Vorbestellungsprogramm mit einer Anzahlung von 250 € teilnehmen, um sich exklusive, zeitlich begrenzte Vorteile zu sichern.

Darüber hinaus werden sowohl der Aquatic RoboTurtle als auch das AquaSense X Ecosystem auf der CES 2026 vorgestellt, zusammen mit dem Debüt des verbesserten Markenimages von Beatbot, am Stand von Beatbot in der Venetian Expo, Hallen A-D, Stand Nr. 53852.

Informationen zu Beatbot

Beatbot ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden Marken für Roboter-Poolreiniger. Angetrieben von kontinuierlicher Innovation ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, ihr Poolerlebnis zu perfektionieren und ihren Alltag zu bereichern. Beatbot wurde mit dem Ziel gegründet, die Poolpflege durch Intelligenz und Design neu zu erfinden. Das Unternehmen hält rund 500 Patente (erteilt und angemeldet) und wird von einem Team geleitet, das zu 60 % aus F&E-Experten besteht. Das Unternehmen ist Vorreiter bei fortschrittlichen Automatisierungstechnologien, die mühelos, intelligent und formschön sind. Beatbot inspiriert zu einem neuen Lebensstandard und sorgt dafür, dass seine Technologie in den Hintergrund tritt, sodass die Nutzer Zeit, Selbstvertrauen und Stolz zurückgewinnen.

Weitere Informationen: www.beatbot.com

