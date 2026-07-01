Audi lanza la campaña "The Driven" mientras el fútbol ocupa un lugar central en los EE. UU.

La campaña se basa en el compromiso de larga data de Audi con el fútbol en EE. UU.





El spot cinematográfico de televisión presenta a la estrella de la MLS Diego Luna





Lanzamientos en apoyo del Evento de Ventas de Verano de Audi

RESTON, Virginia, 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Audi of America estrenó hoy un anuncio de campaña nacional, "The Driven", protagonizado por el mediocampista del Real Salt Lake, Diego Luna. Lanzado como parte del Evento de Ventas de Verano de Audi, el spot celebra la incansable búsqueda de la excelencia compartida por los atletas de élite y Audi, a medida que el fútbol alcanza nuevas alturas en los Estados Unidos.

El juego "The Driven" de Audi reconoce el juego. El evento de ventas de verano de Audi ya está aquí. Speed Speed Campaña "The Driven" de Audi liderada por la estrella de la MLS Diego Luna en Audi SQ5.

A medida que el fútbol continúa creciendo en influencia cultural en los EE. UU., Audi se basa en más de una década de asociación con la Major League Soccer (MLS), defendiendo a los atletas y los momentos que impulsan el deporte. La campaña se basa en una creencia compartida por la marca y los atletas por igual: el progreso nunca termina.

Concebido y dirigido por la agencia Ogilvy, con sede en Nueva York, el anuncio sigue a Luna mientras golpea gol tras gol, refinando su precisión y forma. A mitad de camino, la repetición se congela, cada bola forma los icónicos cuatro aros de Audi antes de que un Audi SQ5 irrumpa por la red, una expresión visual del rendimiento realizado.

"Ser un atleta construye en ti este rechazo innato a permanecer estancado, siempre empujando hacia tu próxima mejor marca personal, y la campaña de Audi realmente habla de eso", dijo Diego Luna. "Fue increíble trabajar con una marca que está igual de obsesionada con elevar su propio nivel".

Luna representa a una nueva generación de jugadores que están ayudando a dar forma al futuro del fútbol en Estados Unidos. Desde que se unió a la MLS, se ha convertido en una de las estrellas jóvenes más brillantes de la liga, ganó los honores del Juego de Estrellas de la MLS en 2024 y 2025, fue nombrado Jugador Joven del Año de la MLS en 2024 y recibió el Premio 2025 Audi Goals Drive Progress Impact por sus esfuerzos en defensa de la salud mental.

Audi tiene un compromiso de larga data con el fútbol a nivel mundial y se ha asociado con la MLS en EE. UU. desde 2015. Como Socio Automotriz Oficial de la liga, Audi juega un papel central en sus momentos más competitivos, sirviendo como patrocinador principal de los Audi MLS Cup Playoffs y patrocinador presentador de la Bota de Oro de la MLS, MVP de la MLS Cup y MLS Cup, al tiempo que apoya la temporada como patrocinador presentador del Equipo de la serie digital Matchday y socio oficial del MLS All-Star Game.

El evento de ventas de Verano de Audi, que se lanza junto con la campaña, se celebra del 1 de julio al 31 de agosto y ofrece a los clientes incentivos especiales en compras y arrendamientos de vehículos nuevos seleccionados. El evento anual invita a los conductores a visitar su concesionario Audi local y descubrir el rendimiento, el diseño y las tecnologías avanzadas que se presentan en toda la línea de modelos Audi.

"The Driven" se lanzará en plataformas de televisión, digitales y sociales a partir del 1 de julio. Consulte la versión completa del anuncio aquí.

ACERCA DE AUDI AMÉRICA

En Audi, nos apasiona el rendimiento, la precisión, el diseño y la innovación para ampliar aún más los límites de la movilidad. Con sede en Reston, Virginia, Audi of America gestiona la distribución y comercialización de la línea de modelos de Audi en Estados Unidos, que incluye SUV y sedanes premium, desde motores de combustión hasta e-tron (BEV) y modelos Audi Sport de alto rendimiento que reflejan nuestra herencia de ingeniería galardonada, excelencia en el diseño y liderazgo en el automovilismo. Los vehículos Audi se venden en más de 300 concesionarios independientes de EE. UU. Nuestras operaciones en EE. UU. también incluyen posventa y servicios, servicio al cliente, mejora de la satisfacción del cliente, I + D y mejora de la calidad del producto. Audi impulsará la emoción y la pasión a través de sus productos y experiencias de marca mientras continúa su mayor cadencia de lanzamiento de productos en la historia de la marca. Obtenga más información sobre Audi of America en audiusa.com y media.audiusa.com.

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FUENTE Audi of America