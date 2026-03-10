Auf bewährter Erfahrung aufbauend: THIRDREALITY bringt intelligenten Bodenfeuchtigkeitssensor Gen2 auf den Markt

SAN JOSE, Kalifornien, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY hat heute die Markteinführung des intelligenten Bodenfeuchtigkeitssensors Gen2 bekannt gegeben, der nächsten Entwicklungsstufe seiner Produktreihe für intelligentes Gärtnern. Basierend auf umfangreichen Praxiserfahrungen und durch kontinuierliche Produktiterationen weiterentwickelt, bietet Gen2 verbesserte Konsistenz, Langlebigkeit und Verbindungsstabilität – für eine zuverlässige, tägliche Pflanzenpflege.

Basierend auf Praxiserfahrungen

Nach der erfolgreichen Einführung seines Bodenfeuchtigkeitssensors der ersten Generation durch Zehntausende von Gärtnern weltweit nutzte THIRDREALITY die Erkenntnisse aus der langfristigen Nutzung, um das Design von Gen2 weiter zu verfeinern. Anstatt das Konzept zu überdenken, lag der Schwerpunkt auf der Stärkung der Kernleistung, die für die tägliche Gartenarbeit am wichtigsten ist: zuverlässige Messwerte, robuste Konstruktion und stabile Kommunikation innerhalb des Smart Homes.

Das Ergebnis ist ein Sensor, der auf einer bewährten Grundlage aufbaut und gleichzeitig sinnvolle, technisch orientierte Verbesserungen für den langfristigen Einsatz in einer Vielzahl von Innenräumen und Außenbereichen in der Nähe des Hauses bietet.

Die Verbesserungen der Gen2 konzentrieren sich auf drei wichtige Leistungsbereiche:

1. Konsistentere Feuchtigkeitsmessungen

Ein optimiertes kapazitives Sondendesign verbessert die Messstabilität, indem es normale Schwankungen bei wiederholten Messungen reduziert. Dadurch können Gärtner die Bodenbedingungen im Laufe der Zeit besser verstehen und fundiertere Entscheidungen zur Bewässerung treffen, was ein gesünderes Pflanzenwachstum und eine effizientere Wassernutzung unterstützt.

2. Verbesserte physische Haltbarkeit

Die Gen2 behält das gleiche kapazitive Messprinzip bei, während das mechanische Design der Sonde verfeinert wurde. Der aktive Sensorbereich wurde verkürzt, wobei nicht sensorische Bereiche durch ein verstärktes Kunststoffgehäuse ersetzt wurden. Dieser Ansatz verbessert die allgemeine strukturelle Stabilität und reduziert die beim Einführen und bei der Handhabung auf das Sensorelement einwirkenden Biegekräfte, was zu einer verbesserten Haltbarkeit bei langfristiger Nutzung beiträgt.

3. Verbesserte Signalstabilität

Mit einem verbesserten Antennendesign bietet Gen2 eine stabilere Kommunikation mit kompatiblen Zigbee-Hubs. Obwohl die Signalqualität je nach Grundriss und Baumaterialien variieren kann, trägt diese Verbesserung dazu bei, eine zuverlässige Datenübertragung in typischen Innenräumen und geschützten Außenbereichen wie überdachten Terrassen oder Bereichen in der Nähe des Hauses aufrechtzuerhalten.

Entwickelt für moderne Smart-Home-Ökosysteme

Der intelligente Bodenfeuchtigkeitssensor Gen2 unterstützt Zigbee 3.0-Hubs, darunter SmartThings, Home Assistant (über ZHA oder Zigbee2MQTT), Hubitat und Homey. Für Nutzer von Apple Home und Google Home ist die Kompatibilität über die optionale Smart Bridge MZ1 gegeben.

Nach der Integration fügt sich der Sensor nahtlos in die Smart-Home-Routinen ein und ermöglicht Feuchtigkeitswarnungen, automatisierte Bewässerungsabläufe und Fernüberwachung, damit Gärtner Zeit sparen, Wasser sparen und Pflanzen mit Zuversicht pflegen können.

„Unser Ziel mit Gen2 war die Weiterentwicklung, nicht die Neuerfindung", so THIRDREALITY. „Aufbauend auf einem Produkt, das bereits von einer großen und vielfältigen Nutzerbasis geschätzt wird, haben wir uns darauf konzentriert, die Konsistenz, Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit zu verbessern – damit die Technologie im Hintergrund bleibt und das Gärtnern im Vordergrund steht."

Verfügbarkeit:

Der intelligente Bodenfeuchtigkeitssensor Gen2 von THIRDREALITY ist jetzt online erhältlich, auch bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0GHNB78F7 oder https://thirdreality.com/product/smart-soil-moisture-sensor-gen2/ . Weitere Informationen und Produkte über THIRDREALITY finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.thirdreality.com/

Informationen zu THIRDREALITY

Third Reality ist ein Smart-Home-Technologieunternehmen, das sich der Entwicklung erstklassiger, benutzerfreundlicher und sicherer Smart-Home-Produkte verschrieben hat. Durch kontinuierliche Innovation und ein tiefes Verständnis der Marktbedürfnisse ist das Unternehmen bestrebt, Nutzern weltweit ein verbessertes Smart-Home-Erlebnis zu bieten.

