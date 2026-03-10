Fondé sur une expérience éprouvée : THIRDREALITY lance le capteur intelligent d'humidité du sol 2e génération (Gen2)

SAN JOSE, Californie, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY a annoncé aujourd'hui le lancement du capteur intelligent d'humidité du sol Gen2, la nouvelle déclinaison de sa gamme de produits de jardinage intelligents. Basé sur une utilisation intensive dans le monde réel et affiné par une itération continue du produit, le capteur Gen2 offre une cohérence, une durabilité et une stabilité de connexion améliorées, conçues pour permettre un soin quotidien des plantes en toute confiance.

Fondé sur l'expérience du monde réel

Après l'adoption réussie de son capteur d'humidité du sol de première génération par des dizaines de milliers de jardiniers dans le monde entier, THIRDREALITY s'est appuyé sur des données d'utilisation à long terme pour affiner la conception du Gen2. Plutôt que de repenser le concept, l'accent a été mis sur le renforcement des performances de base là où cela compte le plus, dans le jardinage quotidien : des relevés fiables, une construction durable et une communication stable au sein de la maison intelligente.

Le résultat est un capteur qui s'appuie sur une base éprouvée tout en offrant des améliorations significatives et techniques pour une utilisation à long terme dans une large gamme d'environnements intérieurs et extérieurs proches de la maison.

Les améliorations du Gen2 se concentrent sur trois domaines clés de la performance :

1. Des relevés d'humidité plus cohérents

La conception optimisée de la sonde capacitive améliore la stabilité des mesures en réduisant les fluctuations normales lors de relevés répétés. Cela permet aux jardiniers de mieux comprendre les conditions du sol au fil du temps et de prendre des décisions d'arrosage mieux informées, favorisant une croissance plus saine des plantes et une utilisation plus efficace de l'eau.

2. Durabilité physique améliorée

Le Gen2 conserve le même principe de détection capacitive tout en affinant la conception mécanique de la sonde. La zone de détection active a été raccourcie et les sections non détectrices ont été remplacées par un boîtier en plastique renforcé. Cette approche améliore la stabilité structurelle globale et réduit les forces de flexion appliquées à l'élément sensible lors de l'insertion et de la manipulation, ce qui contribue à améliorer la durabilité dans le cadre d'une utilisation à long terme.

3. Stabilité du signal améliorée

Grâce à la conception améliorée de l'antenne, le Gen2 offre une communication plus stable avec les concentrateurs Zigbee compatibles. Bien que la performance du signal varie en fonction de l'agencement de la maison et des matériaux de construction, ce raffinement permet de maintenir une transmission de données fiable dans les endroits intérieurs typiques et les zones extérieures abritées telles que les terrasses couvertes ou les espaces proches de la maison.

Conçu pour les écosystèmes modernes de maisons intelligentes

Le capteur intelligent d'humidité du sol Gen2 est compatible avec les hubs Zigbee 3.0, notamment SmartThings, Home Assistant (via ZHA ou Zigbee2MQTT), Hubitat et Homey. Pour les utilisateurs d'Apple Home et de Google Home, la compatibilité est disponible grâce au Smart Bridge MZ1proposé en option.

Une fois intégré, le capteur s'intègre naturellement dans les routines de la maison intelligente, permettant des alertes d'humidité, des flux d'arrosage automatisés et une surveillance à distance pour aider les jardiniers à gagner du temps, à économiser l'eau et à prendre soin des plantes en toute confiance.

« Notre objectif avec Gen2 était d'affiner et non de réinventer », a déclaré THIRDREALITY. « En nous appuyant sur un produit déjà reconnu par une base d'utilisateurs large et diversifiée, nous nous sommes attachés à renforcer la cohérence, la durabilité et la fiabilité au quotidien, de sorte que la technologie ne prend pas trop d'importance par rapport au jardinage qui demeure la priorité. »

Disponibilité :

Le capteur intelligent d'humidité du sol Gen2 de THIRDREALITY est maintenant disponible en ligne, y compris sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B0GHNB78F7 ou https://thirdreality.com/product/smart-soil-moisture-sensor-gen2/ . Pour plus d'informations et de produits sur THIRDREALITY, veuillez consulter le site officiel : https://www.thirdreality.com/

À propos de THIRDREALITY

Third Reality est une société spécialisée dans les technologies intelligentes pour la maison, qui se consacre au développement de produits de haute qualité, conviviaux et sécurisés. Grâce à une innovation continue et à une compréhension approfondie des besoins du marché, l'entreprise s'efforce d'offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience améliorée de la maison intelligente.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=X1hlTErEiyE