Auf dem Weg zur Globalisierung: Strategie der GAC-Gruppe zur Internationalisierung vorgestellt

GUANGZHOU, China, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 25. August veröffentlichte die GAC Group ihren Halbjahresbericht 2023, der für das erste Halbjahr eine Gesamtleistung von 233,532 Milliarden Yuan aufweist.

Nach Angaben der „China Association of Automotive Manufacturers" (chinesischer Automobilherstellerverband) hat China von Januar bis Juni insgesamt 2,14 Millionen Fahrzeuge exportiert und damit Japan als größten Exporteur von Autos abgelöst. Im Hinblick auf die Zukunft der GAC Group bildet das internationale Geschäft den Schwerpunkt.

Mit der Veröffentlichung der „1551"-Strategie verstärkt GAC seine internationale Ausrichtung

Für die Zukunft hat die die die GAC Group eine „1551" Strategie zur Internationalisierung ausgearbeitet, die von dem „1" Ziel geleitet wird, bis 2030 einen Umsatz von 50 Millionen zu erreichen und sich in den „5" Hauptmärkten Europa, Asien-Pazifik, GUS, Naher Osten und Afrika sowie Mittel- und Südamerika zu etablieren; dies wird durch die Priorisierung der „5" Kernwerte der Marke erreicht, einschließlich der Internationalisierung der Marke, der Globalisierung und Lokalisierung der Produkte, der Integration von Vertrieb und Service sowie der ökologischen Diversifizierung. Der Plan sieht die Einführung eines „1"-Systems für eine weltweite Organisation und einen Mechanismus zur Sicherung von Fachkräften vor, um eine Unternehmensgemeinschaft im Ausland zu schaffen.

Die GAC Group beabsichtigt, durch die Einführung von reinen Elektrofahrzeugen eine Niederlassung auf dem westeuropäischen Markt aufzubauen. Für den asiatisch-pazifischen Markt wird das Unternehmen sich auf die Produktion von Benzin-, Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen konzentrieren und Produktionsstandorte in Malaysia, Thailand, Myanmar und anderen Ländern errichten. Was den Nahen Osten und in Afrika betrifft, so wird die Niederlassung in Dubai die Märkte der Golfregion weiter ausbauen und gleichzeitig die bestehenden SKD-Fabriken in Nigeria und Tunesien betreiben sowie den CKD-Betrieb in Ägypten und Südafrika fördern. Für den mittel- und südamerikanischen Markt wird die neu gegründete Niederlassung in Mexiko den regionalen Betrieb und das Management stärken. Die Entwicklung der GUS-Märkte wird sich auf Russland konzentrieren, mit einem kurzfristigen Fokus auf CBU, wobei die örtlichen Produktionsmöglichkeiten im Auge behalten werden.

AION New Energy Vehicles erobern Thailand

GAC AION ist führend auf dem Gebiet der New-Energy-Fahrzeuge und glänzt mit anhaltend hohen Umsätzen in Übersee sowie bedeutendem Wachstum und Fortschritt. Im Juni unterzeichnete das Unternehmen einen Kooperationsvertrag mit einem Vertriebshändler in Thailand und kündigte damit offiziell seinen Markteintritt in Thailand an.

Die GAC Group will auch in Zukunft technologische Innovationen vorantreiben, ihre Globalisierung vorantreiben und ihre Geschäfte weltweit ausweiten. In Zusammenarbeit mit Fachleuten und Partnerunternehmen auf der ganzen Welt trägt der Konzern immer wieder dazu bei, eine erfolgreiche Zukunft für chinesische Kraftfahrzeuge in Übersee zu schaffen.

